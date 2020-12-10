Рекордна кількість: порахували волинських мільйонерів





Про це в коментарі інформаційному агентству Світлана Савчук.



«На Волині вперше за підсумками проведення кампанії декларування доходів така кількість офіційних мільйонерів. Ми проаналізували річні податкові декларації цих громадян і з’ясували, що, так би мовити, «пересічний» волинський мільйонер найчастіше отримує дохід від інвестиційного прибутку, спадщини чи задекларував іноземні доходи», – зазначила вона.



Зі слів Світлани Савчук, волинські мільйонери значно активніше, аніж раніше, декларували доходи через Електронний кабінет. Наприклад, 32 декларації з доходами, що перевищують мільйон, подано дистанційно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 2020 рік на Волині нарахували рекордну кількість мільйонерів. Про доходи, що перевищують 1 мільйон гривень, відзвітувалося 66 волинян.Про це в коментарі інформаційному агентству «Конкурент» повідомила начальник Головного управління ДПС у Волинській області«На Волині вперше за підсумками проведення кампанії декларування доходів така кількість офіційних мільйонерів. Ми проаналізували річні податкові декларації цих громадян і з’ясували, що, так би мовити, «пересічний» волинський мільйонер найчастіше отримує дохід від інвестиційного прибутку, спадщини чи задекларував іноземні доходи», – зазначила вона.Зі слів Світлани Савчук, волинські мільйонери значно активніше, аніж раніше, декларували доходи через Електронний кабінет. Наприклад, 32 декларації з доходами, що перевищують мільйон, подано дистанційно.

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