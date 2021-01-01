Відомий луцький проспект розкриє свою історію уже цієї неділі: запрошують приєднатися до екскурсії





Екскурсія охопить центральну частину нинішнього проспекту Волі та його околиці, де в минулому розташовувалося село Вулька, – про це організатори ротарі клуб «Волинь Прайд»



«Тут не прийнято проводити екскурсії, бо район не містить очевидних туристичних локацій, проте проспект Волі і його околиці мають багато приємних цікавинок, які покажуть лучанам історію міста з несподіваного боку. Знахідки бруківки Києво-Брестського шосе і гідранту першого луцького водогону – це лише маленька частина з них. Ви дізнаєтеся маловідомі факти про колишнє життя цього району міста, персоналії, які залишили помітний слід в історії та на мапі проспекту», – йдеться у повідомленні.



Екскурсія відбудеться 30 травня, початок – о 16:00 годині. Вартість екскурсії – 50 гривень. Для реєстрації переходьте натискайте



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький краєзнавець Олександр Котис запошує лучан та гостей міста на екскурсію однією з центральних вулиць міста, що таїть цікаву історію.Екскурсія охопить центральну частину нинішнього проспекту Волі та його околиці, де в минулому розташовувалося село Вулька, – про це організатори ротарі клуб «Волинь Прайд» повідомили у Facebook.«Тут не прийнято проводити екскурсії, бо район не містить очевидних туристичних локацій, проте проспект Волі і його околиці мають багато приємних цікавинок, які покажуть лучанам історію міста з несподіваного боку. Знахідки бруківки Києво-Брестського шосе і гідранту першого луцького водогону – це лише маленька частина з них. Ви дізнаєтеся маловідомі факти про колишнє життя цього району міста, персоналії, які залишили помітний слід в історії та на мапі проспекту», – йдеться у повідомленні.Екскурсія відбудеться 30 травня, початок – о 16:00 годині. Вартість екскурсії – 50 гривень. Для реєстрації переходьте натискайте ТУТ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію