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Відомий луцький проспект розкриє свою історію уже цієї неділі: запрошують приєднатися до екскурсії

Відомий луцький проспект розкриє свою історію уже цієї неділі: запрошують приєднатися до екскурсії
Луцький краєзнавець Олександр Котис запошує лучан та гостей міста на екскурсію однією з центральних вулиць міста, що таїть цікаву історію.

Екскурсія охопить центральну частину нинішнього проспекту Волі та його околиці, де в минулому розташовувалося село Вулька, – про це організатори ротарі клуб «Волинь Прайд» повідомили у Facebook.

«Тут не прийнято проводити екскурсії, бо район не містить очевидних туристичних локацій, проте проспект Волі і його околиці мають багато приємних цікавинок, які покажуть лучанам історію міста з несподіваного боку. Знахідки бруківки Києво-Брестського шосе і гідранту першого луцького водогону – це лише маленька частина з них. Ви дізнаєтеся маловідомі факти про колишнє життя цього району міста, персоналії, які залишили помітний слід в історії та на мапі проспекту», – йдеться у повідомленні.

Екскурсія відбудеться 30 травня, початок – о 16:00 годині. Вартість екскурсії – 50 гривень. Для реєстрації переходьте натискайте ТУТ.

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Теги: Вулька, проспект Волі, Котис, екскурсія
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