На Волині хочуть закрити школу-інтернат: ОТГ не має коштів на утримання.ВІДЕО





Таке рішення депутатів обласної ради означає, що функціонувати в нинішньому форматі заклад більше не зможе, повідомила Алла Казмірук.



У філії «Сенкевичівська» ліцею працює 33 педагоги та навчається понад 140 дітей. Половина вихованців – діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах – проживають у закладі цілодобово. Також у ліцеї постійно знаходяться троє сиріт, говорить директорка Алла Казмірук.



Зі слів очільниці закладу, у 2020 році з бюджету області на школу виділили майже 5 мільйонів гривень на рік. У випадку, якщо філію передадуть з бюджету області на баланс територіальної громади, то формат роботи закладу може змінитися, зазначила Алла Казмірук.



"Діти підуть по своїх громадах, бо у нас є і учні, і вихованці. У нас цілодобове перебування. Колективу ніде буде працювати, хіба будуть вакансії в ОТГ. А учні підуть по школах інших громад", – зауважила директорка філії ліцею.



Нині питання закладу готують до розгляду на сесії облради, що відбудеться 27 травня. Аби обговорити подальші дії, 26 травня на території школи в Сенкевичівці зібралися більш як 20 батьків та вчителі.



Мама учениці Олена Краш каже: її донька-третьокласниця навчається і проживає у філії, додому забирає дитину на вихідні і канікули. Зі слів жінки, змушена це робити, оскільки виховує доньку самостійно.



У філії Володимир-Волинського ліцею "Центр освіти", каже батько Олександр Волошин, є можливість займатися у гуртках після уроків та відвідувати групу продовженого дня. Чоловік каже: і він, і інші батьки хочуть, щоб заклад зберегли.



Напередодні депутати Городищенської сільради проголосували за прийняття майна філії ліцею на баланс громади, каже заступник сільського голови Іван Пікун. Говорить: для жителів села Сенкевичівка це буде вигідне рішення.



Зі слів посадовця, в один із корпусів закладу зможуть перенести дитсадок. Додає: також зможуть зекономити на комунальних послугах.



Чи передадуть майно з балансу області на територіальну громаду і що чекатиме учнів і вчителів закладу, вирішать депутати на сесії обласної ради.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Сенкевичівка хочуть передати майно філії «Сенкевичівська» Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти» з балансу області на баланс громади.Таке рішення депутатів обласної ради означає, що функціонувати в нинішньому форматі заклад більше не зможе, повідомила Суспільному директорка філії «Сенкевичівська» Володимир-Волинського ліцеюУ філії «Сенкевичівська» ліцею працює 33 педагоги та навчається понад 140 дітей. Половина вихованців – діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах – проживають у закладі цілодобово. Також у ліцеї постійно знаходяться троє сиріт, говорить директорка Алла Казмірук.Зі слів очільниці закладу, у 2020 році з бюджету області на школу виділили майже 5 мільйонів гривень на рік. У випадку, якщо філію передадуть з бюджету області на баланс територіальної громади, то формат роботи закладу може змінитися, зазначила Алла Казмірук."Діти підуть по своїх громадах, бо у нас є і учні, і вихованці. У нас цілодобове перебування. Колективу ніде буде працювати, хіба будуть вакансії в ОТГ. А учні підуть по школах інших громад", – зауважила директорка філії ліцею.Нині питання закладу готують до розгляду на сесії облради, що відбудеться 27 травня. Аби обговорити подальші дії, 26 травня на території школи в Сенкевичівці зібралися більш як 20 батьків та вчителі.Мама ученицікаже: її донька-третьокласниця навчається і проживає у філії, додому забирає дитину на вихідні і канікули. Зі слів жінки, змушена це робити, оскільки виховує доньку самостійно.У філії Володимир-Волинського ліцею "Центр освіти", каже батько, є можливість займатися у гуртках після уроків та відвідувати групу продовженого дня. Чоловік каже: і він, і інші батьки хочуть, щоб заклад зберегли.Напередодні депутати Городищенської сільради проголосували за прийняття майна філії ліцею на баланс громади, каже заступник сільського голови. Говорить: для жителів села Сенкевичівка це буде вигідне рішення.Зі слів посадовця, в один із корпусів закладу зможуть перенести дитсадок. Додає: також зможуть зекономити на комунальних послугах.Чи передадуть майно з балансу області на територіальну громаду і що чекатиме учнів і вчителів закладу, вирішать депутати на сесії обласної ради.

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