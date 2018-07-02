Птахи луцького зоопарку матимуть нових опікунів і 250 кг вітамінного корму щомісяця.ФОТО





ТзОВ “Агротехніка” взяла під опіку курей Аям Цемані та білих павичів у луцькому зоопарку. Компанія постачатиме корм для цих птахів. Про це



Птахів кормитимуть універсальним комбікормом лінії «Добрий двір» від ТМ «Агрокорм», який виготовляє підприємство. Корм лінії «Добрий звір» складається лише в рослинних компонентів. Це зернова суміш, що збагачена білками, вітамінами, мікро- та макроелементами, амінокислотами.



«Виготовляючи якісні корми, ми точно знаємо що потрібно птахам. Та й бачимо, з якою охотою курочки та павичі його споживають. Це найбільша похвала для нас”, – розповідає начальниця відділу збуту готової продукції ТзОВ “Агротехніка” Антоніна Ніжегородцева.



ТзОВ “Агротехніка” постачатиме близько 250 кг корму щомісяця. Цього вистачатиме не лише для годівлі птахів, якими опікується компанія, а й для решти, що є у зоопарку.





Також 21 травня на території Луцького зоопарку встановили фотозону Пана Курчака. Вона знаходиться на місточку в центрі зоопарку.



Як розповідають на підприємстві, це зробили аби популяризувати корми й ТМ “Агрокорм” і “Пан Курчак”. Тож тепер відвідувачі постійно зможуть фотографуватись в обіймах легендарного півника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Пан Курчак» та «Агротехніка» опікуватиметься птахами Луцького зоопарку.ТзОВ “Агротехніка” взяла під опіку курей Аям Цемані та білих павичів у луцькому зоопарку. Компанія постачатиме корм для цих птахів. Про це поінформувала пресслужба Агрогрупи «Пан Курчак».Птахів кормитимуть універсальним комбікормом лінії «Добрий двір» від ТМ «Агрокорм», який виготовляє підприємство. Корм лінії «Добрий звір» складається лише в рослинних компонентів. Це зернова суміш, що збагачена білками, вітамінами, мікро- та макроелементами, амінокислотами.«Виготовляючи якісні корми, ми точно знаємо що потрібно птахам. Та й бачимо, з якою охотою курочки та павичі його споживають. Це найбільша похвала для нас”, – розповідає начальниця відділу збуту готової продукції ТзОВ “Агротехніка”ТзОВ “Агротехніка” постачатиме близько 250 кг корму щомісяця. Цього вистачатиме не лише для годівлі птахів, якими опікується компанія, а й для решти, що є у зоопарку.Також 21 травня на території Луцького зоопарку встановили фотозону Пана Курчака. Вона знаходиться на місточку в центрі зоопарку.Як розповідають на підприємстві, це зробили аби популяризувати корми й ТМ “Агрокорм” і “Пан Курчак”. Тож тепер відвідувачі постійно зможуть фотографуватись в обіймах легендарного півника.

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