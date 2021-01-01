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Повідомили добову кількість заражених COVID-19 в Україні

Повідомили добову кількість заражених COVID-19 в Україні
За 26 травня 2021 року в Україні зафіксували 3 509 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 193 у дітей та 82 у медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число хворих. Така динаміка спостерігається понад місяць.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 402 особи;
летальних випадків – 183;
одужало – 16 867 осіб.

За добу протестували:

методом ПЛР – 29 280 осіб,
методом ІФА – 12 440 осіб,
експрес-тестами – 25 844 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 193 367 осіб;
одужало – 2 006 918 осіб;
летальних випадків – 50 067;
провели ПЛР-тестувань – 10 105 901.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 454 випадки;
Вінницька область – 76 випадків;
Волинська область – 100 випадків;
Дніпропетровська область – 284 випадки;
Донецька область – 132 випадки;
Житомирська область – 120 випадків;
Закарпатська область – 30 випадків;
Запорізька область – 187 випадків;
Івано-Франківська область – 71 випадок;
Київська область – 194 випадки;
Кіровоградська область – 33 випадки;
Луганська область – 59 випадків;
Львівська область – 278 випадків;
Миколаївська область – 141 випадок;
Одеська область – 84 випадки;
Полтавська область – 111 випадків;
Рівненська область – 163 випадки;
Сумська область – 81 випадок;
Тернопільська область – 79 випадків;
Харківська область – 233 випадки;
Херсонська область – 138 випадків;
Хмельницька область – 122 випадки;
Черкаська область – 91 випадок;
Чернівецька область – 89 випадків;
Чернігівська область – 159 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.

В Україні не залишилося областей в червоній і помаранчевій зонах. Всі регіони знаходяться в жовтій зоні.

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Теги: коронавірус, статистика
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