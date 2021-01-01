Повідомили добову кількість заражених COVID-19 в Україні

За 26 травня 2021 року в Україні зафіксували 3 509 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 193 у дітей та 82 у медпрацівників.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число хворих. Така динаміка спостерігається понад місяць.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 402 особи;летальних випадків – 183;одужало – 16 867 осіб.За добу протестували:методом ПЛР – 29 280 осіб,методом ІФА – 12 440 осіб,експрес-тестами – 25 844 особи.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 193 367 осіб;одужало – 2 006 918 осіб;летальних випадків – 50 067;провели ПЛР-тестувань – 10 105 901.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 454 випадки;Вінницька область – 76 випадків;Волинська область – 100 випадків;Дніпропетровська область – 284 випадки;Донецька область – 132 випадки;Житомирська область – 120 випадків;Закарпатська область – 30 випадків;Запорізька область – 187 випадків;Івано-Франківська область – 71 випадок;Київська область – 194 випадки;Кіровоградська область – 33 випадки;Луганська область – 59 випадків;Львівська область – 278 випадків;Миколаївська область – 141 випадок;Одеська область – 84 випадки;Полтавська область – 111 випадків;Рівненська область – 163 випадки;Сумська область – 81 випадок;Тернопільська область – 79 випадків;Харківська область – 233 випадки;Херсонська область – 138 випадків;Хмельницька область – 122 випадки;Черкаська область – 91 випадок;Чернівецька область – 89 випадків;Чернігівська область – 159 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.В Україні не залишилося областей в червоній і помаранчевій зонах. Всі регіони знаходяться в жовтій зоні.