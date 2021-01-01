Курс валют у Луцьку станом на 27 травня





Євро при купівлі становить – 33.36, продажу – 33.53.



Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.381.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.49.

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