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Курс валют у Луцьку станом на 27 травня

Курс валют у Луцьку станом на 27 травня
Курс долара у Луцьку станом на 27 травня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 27.40, а продаж – 27.50.

Євро при купівлі становить – 33.36, продажу – 33.53.

Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.381.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.49.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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