Куди піти у Луцьку на вихідних 29–30 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Синоптики прогнозують чудову теплу погоду у Луцьку цими вихідними, тому не варто сидіти вдома та сумувати. Тим паче, що організатори міста підготували безліч заходів на будь-який смак.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час та відпочити після важкого робочого тижня.
Субота, 29 травня
О 9 годині у спортивному залі КЗ ОДЮСШ «Колос» (вулиця Писаревського, 3) стартує відкритий чемпіонат міста Луцька з кіокушинкай карате серед молодших юнаків у розділах «показові виступи» та «куміте».
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться прем'єра вистави «Маленький принц». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень.
О 12 годині у спорткомплексі «Динамо» (вулиця Данила Галицького, 33) відбудеться відритий чемпіонат міста Луцька з вільної боротьби.
О 16 годині селі Прилуцьке біля залишок маєтку Габрієли Запольської (доїзд маршрутним таксі № 19) відбудеться арт-променад «Так звучить Луцьк». Цьогоріч захід відкриє для нас нові локації, познайомить з новими постатями та наповнить місто і серця кожного присутнього музикою.
«Це масштабна подія, що органічно поєднуватиме історичну, культурну, мистецьку і просвітницьку складові. Місто стане живою сценою для виконавців, а його архітектура – довершеними декораціями.
У програмі променаду найкращі зразки світової музики. Звучатимуть твори Луїджі Керубіні, Стефанії Туркевич, Олександра Архангельского, Анни Гаврилець, Жана Металіді, Віктора Тиможинського, Йогана Штрауса, Георгія Свиридова, Йоганнеса Брамса, Жоржа Бізе, Роберта Сміта, Джона Уільяма, Сергія Прокоф’єва, Карла Орфа, твори на слова Лесі Українки», - йдеться в анонсі.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» незабутня вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.
Резервація столиків: 07 37 37 60 60.
О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника, 8а) проведуть «Beer-Mix у Кораблику». Вхід: 30 гривень.
«Ну що, поміксуємо? Серед інгредієнтів: пивасик, смаколики, музончик, хороший настрій, фантастичні люди. Усі компоненти якісні та однозначно принесуть вам радість. Мішатимемо прямо в залі на ваших очах», - пишуть організатори.
Забронювати столик можна за номером: 050 21 54 156.
Неділя, 30 травня
О 12 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Чарівна лампа Аладдіна». Це лірична казка на дві дії. Режисер-постановник - Павло Гарбуз.
Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Коханий нелюб». Це комедія на дві дії. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.
Білети: 050 66 28 938.
О 18 годині біля Луцької тюрми (вулиця Кафедральна, 16) розпочнеться арт-променад «Так звучить Луцьк».
О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) відбудеться «StandUp вечірка». Цього разу на сцені: Вадим Дзюнько (Львів), Тарас Яремій (Новояворівськ, Львів), Yevhen Korolko (Збараж), Sviat Marchenko (Черкаси-Київ), Vadim Barabuha (Ківерці-Луцьк) та Artem Lyman (Луцьк). Вхід: 100 гривень.
Резервація столиків: 050 21 54 156.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час та відпочити після важкого робочого тижня.
Субота, 29 травня
О 9 годині у спортивному залі КЗ ОДЮСШ «Колос» (вулиця Писаревського, 3) стартує відкритий чемпіонат міста Луцька з кіокушинкай карате серед молодших юнаків у розділах «показові виступи» та «куміте».
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться прем'єра вистави «Маленький принц». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень.
О 12 годині у спорткомплексі «Динамо» (вулиця Данила Галицького, 33) відбудеться відритий чемпіонат міста Луцька з вільної боротьби.
О 16 годині селі Прилуцьке біля залишок маєтку Габрієли Запольської (доїзд маршрутним таксі № 19) відбудеться арт-променад «Так звучить Луцьк». Цьогоріч захід відкриє для нас нові локації, познайомить з новими постатями та наповнить місто і серця кожного присутнього музикою.
«Це масштабна подія, що органічно поєднуватиме історичну, культурну, мистецьку і просвітницьку складові. Місто стане живою сценою для виконавців, а його архітектура – довершеними декораціями.
У програмі променаду найкращі зразки світової музики. Звучатимуть твори Луїджі Керубіні, Стефанії Туркевич, Олександра Архангельского, Анни Гаврилець, Жана Металіді, Віктора Тиможинського, Йогана Штрауса, Георгія Свиридова, Йоганнеса Брамса, Жоржа Бізе, Роберта Сміта, Джона Уільяма, Сергія Прокоф’єва, Карла Орфа, твори на слова Лесі Українки», - йдеться в анонсі.
О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» незабутня вечірка. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.
Резервація столиків: 07 37 37 60 60.
О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника, 8а) проведуть «Beer-Mix у Кораблику». Вхід: 30 гривень.
«Ну що, поміксуємо? Серед інгредієнтів: пивасик, смаколики, музончик, хороший настрій, фантастичні люди. Усі компоненти якісні та однозначно принесуть вам радість. Мішатимемо прямо в залі на ваших очах», - пишуть організатори.
Забронювати столик можна за номером: 050 21 54 156.
Неділя, 30 травня
О 12 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Чарівна лампа Аладдіна». Це лірична казка на дві дії. Режисер-постановник - Павло Гарбуз.
Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Коханий нелюб». Це комедія на дві дії. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко.
Білети: 050 66 28 938.
О 18 годині біля Луцької тюрми (вулиця Кафедральна, 16) розпочнеться арт-променад «Так звучить Луцьк».
О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) відбудеться «StandUp вечірка». Цього разу на сцені: Вадим Дзюнько (Львів), Тарас Яремій (Новояворівськ, Львів), Yevhen Korolko (Збараж), Sviat Marchenko (Черкаси-Київ), Vadim Barabuha (Ківерці-Луцьк) та Artem Lyman (Луцьк). Вхід: 100 гривень.
Резервація столиків: 050 21 54 156.
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