Куди піти у Луцьку на вихідних 29–30 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Синоптики прогнозують чудову теплу погоду у Луцьку цими вихідними, тому не варто сидіти вдома та сумувати. Тим паче, що організатори міста підготували безліч заходів на будь-який смак.підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час та відпочити після важкого робочого тижня.О 9 годині у спортивному залі КЗ ОДЮСШ «Колос» (вулиця Писаревського, 3) стартуєсеред молодших юнаків у розділах «показові виступи» та «куміте».Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться. Режисер-постановник –. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість квитка: 40 гривень.О 12 годині у спорткомплексі «Динамо» (вулиця Данила Галицького, 33) відбудетьсяО 16 годині селі Прилуцьке біля залишок маєтку Габрієли Запольської (доїзд маршрутним таксі № 19) відбудеться. Цьогоріч захід відкриє для нас нові локації, познайомить з новими постатями та наповнить місто і серця кожного присутнього музикою.«Це масштабна подія, що органічно поєднуватиме історичну, культурну, мистецьку і просвітницьку складові. Місто стане живою сценою для виконавців, а його архітектура – довершеними декораціями.У програмі променаду найкращі зразки світової музики. Звучатимуть твори Луїджі Керубіні, Стефанії Туркевич, Олександра Архангельского, Анни Гаврилець, Жана Металіді, Віктора Тиможинського, Йогана Штрауса, Георгія Свиридова, Йоганнеса Брамса, Жоржа Бізе, Роберта Сміта, Джона Уільяма, Сергія Прокоф’єва, Карла Орфа, твори на слова Лесі Українки», - йдеться в анонсі.О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить». Розважати гостей будутьтаРезервація столиків: 07 37 37 60 60.О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника, 8а) проведуть. Вхід: 30 гривень.«Ну що, поміксуємо? Серед інгредієнтів: пивасик, смаколики, музончик, хороший настрій, фантастичні люди. Усі компоненти якісні та однозначно принесуть вам радість. Мішатимемо прямо в залі на ваших очах», - пишуть організатори.Забронювати столик можна за номером: 050 21 54 156.О 12 годині у Волинському драмтеатрі покажуть. Це лірична казка на дві дії. Режисер-постановник -Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.О 18 годині у Волинському драмтеатрі -. Це комедія на дві дії. Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв УкраїниБілети: 050 66 28 938.О 18 годині біля Луцької тюрми (вулиця Кафедральна, 16) розпочнетьсяО 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) відбудеться. Цього разу на сцені:(Львів),(Новояворівськ, Львів),(Збараж),(Черкаси-Київ),(Ківерці-Луцьк) та(Луцьк). Вхід: 100 гривень.Резервація столиків: 050 21 54 156.