У Луцькому районі викрили закладчика наркотиків. ФОТО

У селі Голишів Луцького району поліцейський офіцер виявив закладчика наркотиків.Так, 26 травня, у чоловіка під час його огляду у поліетиленовому пакеті поліцейський знайшв 4 згортки із кристалічною речовиною, схожою на психотроп, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.На місце прибули співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області, слідчо-оператвна група поліції.Правопорушником виявився раніше судимий за наркозлочини 20-річний житель Луцького району. У нього вилучили 20 г психотропної речовини Альфа PVP, пристрій для вживання наркотиків, електронні ваги, мобільний телефон та банківську картку.Оперативники встановили, що зловмисник – закладчик телеграм-каналу. У місяць чоловік розкладав на території Волинської області близько 300 г заборонених речовин. За це він отримував гроші на банківську картку.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС за результатами якого планується оголошення волинянину про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.Санкція цієї статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство.