На волинському озері спіймали браконьєрів, які сітками зловили 7 кілограмів риби





Так, 25 травня, інспектори рибоохоронного патруля на озері Шині, що знаходиться поблизу села Нові Червища Камінь-Каширського району викрили двох порушників, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.



Чоловіки ловили рибу за допомогою шести сітних знарядь. Порушники встигли зловити: сомика карликового – 42 шт., краснопірку – 49 шт. та 98 штук окуня, загальною вагою 7 кг. Сума збитків завданих рибному господарству склала 5100 грн.



На осіб оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Заборонені знаряддя вилучили.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському районі виявили рибних браконьєрів, які завдали збитків на понад 5 тисяч гривень.Так, 25 травня, інспектори рибоохоронного патруля на озері Шині, що знаходиться поблизу села Нові Червища Камінь-Каширського району викрили двох порушників, - інформує пресслужба рибоохоронного патруля Волині.Чоловіки ловили рибу за допомогою шести сітних знарядь. Порушники встигли зловити: сомика карликового – 42 шт., краснопірку – 49 шт. та 98 штук окуня, загальною вагою 7 кг. Сума збитків завданих рибному господарству склала 5100 грн.На осіб оформили адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готують до передачі в суд для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Заборонені знаряддя вилучили.

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