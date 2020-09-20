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У Луцьку під колеса авто потрапила 14-річна дівчина, яка раптово вибігла на дорогу

У Луцьку під колеса авто потрапила 14-річна дівчина, яка раптово вибігла на дорогу
У Луцьку в ДТП постраждала 14-річна дівчина.

Автопригода трапилася 26 травня на вулиці Бенделіані, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Неповнолітня потрапила під колеса автомобіля Audi Q5.

З кермом транспортного засобу перебував 36-річний лучанин. Водій наїхав на дівчину, яка раптово вибігла на проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Не госпіталізовувалась.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

У Луцьку під колеса авто потрапила 14-річна дівчина, яка раптово вибігла на дорогу
У Луцьку під колеса авто потрапила 14-річна дівчина, яка раптово вибігла на дорогу

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Теги: Луцьк, ДТП, дівчина
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