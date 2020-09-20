У Луцьку під колеса авто потрапила 14-річна дівчина, яка раптово вибігла на дорогу





Автопригода трапилася 26 травня на вулиці Бенделіані, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Неповнолітня потрапила під колеса автомобіля Audi Q5.



З кермом транспортного засобу перебував 36-річний лучанин. Водій наїхав на дівчину, яка раптово вибігла на проїжджу частину у невстановленому місці.



Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Не госпіталізовувалась.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в ДТП постраждала 14-річна дівчина.Автопригода трапилася 26 травня на вулиці Бенделіані, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Неповнолітня потрапила під колеса автомобіля Audi Q5.З кермом транспортного засобу перебував 36-річний лучанин. Водій наїхав на дівчину, яка раптово вибігла на проїжджу частину у невстановленому місці.Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Не госпіталізовувалась.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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