У Луцьку під колеса авто потрапила 14-річна дівчина, яка раптово вибігла на дорогу
Сьогодні, 11:17
У Луцьку в ДТП постраждала 14-річна дівчина.
Автопригода трапилася 26 травня на вулиці Бенделіані, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Неповнолітня потрапила під колеса автомобіля Audi Q5.
З кермом транспортного засобу перебував 36-річний лучанин. Водій наїхав на дівчину, яка раптово вибігла на проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Не госпіталізовувалась.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода трапилася 26 травня на вулиці Бенделіані, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Неповнолітня потрапила під колеса автомобіля Audi Q5.
З кермом транспортного засобу перебував 36-річний лучанин. Водій наїхав на дівчину, яка раптово вибігла на проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Не госпіталізовувалась.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україну прийде похолодання
Сьогодні, 11:38
У Луцьку просять покращити доступність бібліотеки імені Олени Пчілки для людей з інвалідністю
Сьогодні, 11:37
У Луцьку під колеса авто потрапила 14-річна дівчина, яка раптово вибігла на дорогу
Сьогодні, 11:17