У Луцьку просять покращити доступність бібліотеки імені Олени Пчілки для людей з інвалідністю
Сьогодні, 11:37
Депутат обласної ради Віктор Галан-Ващук звернувся з запитом до голови обласної ради Григорія Недопада та голови ОДА Юрія Погуляйка щодо відсутності засобів доступності для маломобільних груп населення в Волинській державній обласній науковій бібліотеці ім. Олени Пчілки.
Про це йшлося під час засідання сесії обласної ради 27 травня, - інформують на сайті Волинської обласної ради.
Суть проблеми полягає в тому, що в приміщенні цього обласного закладу культури відсутні засоби доступності для маломобільних груп населення.
«Зокрема, через непрацюючий ліфт та відсутність пандуса або підйомника, надання послуг бібліотеки маломобільним категоріям населення ускладнене», - йдеться в запиті.
Тож Віктор Галан-Ващук просить керівництво області вирішити цю проблему, зокрема виділити з обласного бюджету кошти на ремонт ліфта та придбати підйомник для людей з інвалідністю.
Депутати запит підтримали.
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Про це йшлося під час засідання сесії обласної ради 27 травня, - інформують на сайті Волинської обласної ради.
Суть проблеми полягає в тому, що в приміщенні цього обласного закладу культури відсутні засоби доступності для маломобільних груп населення.
«Зокрема, через непрацюючий ліфт та відсутність пандуса або підйомника, надання послуг бібліотеки маломобільним категоріям населення ускладнене», - йдеться в запиті.
Тож Віктор Галан-Ващук просить керівництво області вирішити цю проблему, зокрема виділити з обласного бюджету кошти на ремонт ліфта та придбати підйомник для людей з інвалідністю.
Депутати запит підтримали.
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