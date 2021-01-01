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У Луцьку просять покращити доступність бібліотеки імені Олени Пчілки для людей з інвалідністю

У Луцьку просять покращити доступність бібліотеки імені Олени Пчілки для людей з інвалідністю
Депутат обласної ради Віктор Галан-Ващук звернувся з запитом до голови обласної ради Григорія Недопада та голови ОДА Юрія Погуляйка щодо відсутності засобів доступності для маломобільних груп населення в Волинській державній обласній науковій бібліотеці ім. Олени Пчілки.

Про це йшлося під час засідання сесії обласної ради 27 травня, - інформують на сайті Волинської обласної ради.

Суть проблеми полягає в тому, що в приміщенні цього обласного закладу культури відсутні засоби доступності для маломобільних груп населення.

«Зокрема, через непрацюючий ліфт та відсутність пандуса або підйомника, надання послуг бібліотеки маломобільним категоріям населення ускладнене», - йдеться в запиті.

Тож Віктор Галан-Ващук просить керівництво області вирішити цю проблему, зокрема виділити з обласного бюджету кошти на ремонт ліфта та придбати підйомник для людей з інвалідністю.

Депутати запит підтримали.

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Теги: бібліотеки, умови, люди з інвалідністю
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