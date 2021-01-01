У Луцьку просять покращити доступність бібліотеки імені Олени Пчілки для людей з інвалідністю

Депутат обласної радизвернувся з запитом до голови обласної радита голови ОДАщодо відсутності засобів доступності для маломобільних груп населення в Волинській державній обласній науковій бібліотеці ім. Олени Пчілки.Про це йшлося під час засідання сесії обласної ради 27 травня, - інформують на сайті Волинської обласної ради.Суть проблеми полягає в тому, що в приміщенні цього обласного закладу культури відсутні засоби доступності для маломобільних груп населення.«Зокрема, через непрацюючий ліфт та відсутність пандуса або підйомника, надання послуг бібліотеки маломобільним категоріям населення ускладнене», - йдеться в запиті.Тож Віктор Галан-Ващук просить керівництво області вирішити цю проблему, зокрема виділити з обласного бюджету кошти на ремонт ліфта та придбати підйомник для людей з інвалідністю.Депутати запит підтримали.