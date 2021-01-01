В Україну прийде похолодання
Сьогодні, 11:38
На вихідних на всій території України очікується зниження температури повітря.
Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталія Діденко.
Як зазначила синоптик, завтра, 28-го травня, в Україні дощі, грози і тепло. Не дуже тепло буде лише в західних областях.
"Та й минулої ночі в Карпатах, височенько в горах, було брррр, +1+6 градусів" - написала Наталка Діденко.
Отже, завтра в Україні періодичні дощі, +20+24, на Заході +15+20 градусів, на Лівобережжі +23+27, на Сході до +29 градусів.
А впродовж вихідних - поступове похолодання повсюди.
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Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталія Діденко.
Як зазначила синоптик, завтра, 28-го травня, в Україні дощі, грози і тепло. Не дуже тепло буде лише в західних областях.
"Та й минулої ночі в Карпатах, височенько в горах, було брррр, +1+6 градусів" - написала Наталка Діденко.
Отже, завтра в Україні періодичні дощі, +20+24, на Заході +15+20 градусів, на Лівобережжі +23+27, на Сході до +29 градусів.
А впродовж вихідних - поступове похолодання повсюди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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