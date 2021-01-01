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В Україну прийде похолодання

В Україну прийде похолодання
На вихідних на всій території України очікується зниження температури повітря.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталія Діденко.

Як зазначила синоптик, завтра, 28-го травня, в Україні дощі, грози і тепло. Не дуже тепло буде лише в західних областях.

"Та й минулої ночі в Карпатах, височенько в горах, було брррр, +1+6 градусів" - написала Наталка Діденко.

Отже, завтра в Україні періодичні дощі, +20+24, на Заході +15+20 градусів, на Лівобережжі +23+27, на Сході до +29 градусів.

А впродовж вихідних - поступове похолодання повсюди.

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Теги: погода, Україна, холод
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