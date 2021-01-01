В Україну прийде похолодання





Про це Наталія Діденко.



Як зазначила синоптик, завтра, 28-го травня, в Україні дощі, грози і тепло. Не дуже тепло буде лише в західних областях.



"Та й минулої ночі в Карпатах, височенько в горах, було брррр, +1+6 градусів" - написала Наталка Діденко.



Отже, завтра в Україні періодичні дощі, +20+24, на Заході +15+20 градусів, на Лівобережжі +23+27, на Сході до +29 градусів.



А впродовж вихідних - поступове похолодання повсюди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вихідних на всій території України очікується зниження температури повітря.Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптикЯк зазначила синоптик, завтра, 28-го травня, в Україні дощі, грози і тепло. Не дуже тепло буде лише в західних областях."Та й минулої ночі в Карпатах, височенько в горах, було брррр, +1+6 градусів" - написала Наталка Діденко.Отже, завтра в Україні періодичні дощі, +20+24, на Заході +15+20 градусів, на Лівобережжі +23+27, на Сході до +29 градусів.А впродовж вихідних - поступове похолодання повсюди.

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