Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 28 травня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 травня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.Хотячів сільрада, школа, водогін с.Хотячів вул.Східна, Озерна, Мічуріна, Карбишева2. 09:00-17:00с.Заріччя вул.Лобачинська3. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-185 09:00-17:00 с.Заріччя вул.Лобачинська, Червонобережна4. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова5. ПЛ-0,4 Л-2 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова1. 9:00-16:00с.Пірванче вул.Івашка, Центральна1. 9:30–15:00с.Древині частково2.9:30–16:00с.Трубки вул.Т.Шевченка і прилеглі3. 10:00–16:00Школа, медпункт, клуб, магазин СТ «Заставне». с.Іванівка вул.Центральна, ШкільнаВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-19:00Церква ХВЄ (мол. бдинок)с.Житнівка, вул.Майданна,вул.Прилісна2. 09:00-17:00с.Великий Обзир, вул.Надрічна,вул.Партизавнська, вул.Глинянка1. 8:30-17:00Ківерцівське сільське споживче товариствоФОП Хойна Олег ВасильовичСільська рада с.Суськ с.Славне вул.Прилісна частково2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-14:00 с.Небіжкавул.Лісова-частково, вул.Затишна вул.Квітнева, вул, Нова 1-37,3.8:30-17:00с. Дідичівул.Л.Українки, буд.1-4,6вул.Чехова, буд.3-9,11,13вул.Миру, буд.34-48,42авул.Польова, буд.(непарні) 7-25вул.8-го березня, буд. 1-64. ПЛ-0,4 кВ від КТП-147 8:30-17:00 ТзОВ "Ніколь"ТзОВ "ВОЛИНЬКРАНСЕРВІС"ФОП Чернета Леонід СергійовичТишик Дмитро Васильович1.9:00-17:00Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області смт.Люблинець, вул.Панаса Мирного1. 09:00 – 16:00с.Кремеш, вул.Березівка1. 09:00-16:00Військова Частина №43195Магазин Орнамент вул.Арцеулова 7вв№1№2вул.Арцеулова 1 вв№1№2вул.Гулака Артемовського 15,17,19вул.Арцеулова 5 вв№2вул.Арцеулова 31. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-535 09:00-17:00 ПАТ «Волиньгаз»,ТзОВ «Риф Фудз» с.Липини вул. Івасюка, Зелена, Івана Франка, Б.Хмельницького, Шевченка2. КТП-164 09:30-17:00 ПП Котенжа Б.Ю.,ФОП Ґедзь В.І.,ФОП Петрочук К.П. с.Крупа вул.Хутірська, Дубнівська3. КТП-466 09:30-17:00 с.Підгайці вул.Соборності(Вереснева), Верхня4. ПЛ-10 кВ Л-20-05 відЛР-235 до КР-112(КТП-181, 189, 506, 515, 842, ЗТП-411, 464). 10:00-17:00 СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група", ДП"Центр сертиф. та експ. нас. і садив. матер." (Сортодослідна станція), ФОП Кравчук Р.Т., Липинська сільська рада (Дитсадок, Котельня, Школа, будинок культури), ПАТ „Укртелеком” (АТС), Підприємство „Олдем”, ПАТ”Волиньгаз” с.Липини вул. Шкільна, Нова, Молодіжна, Першотравнева, Садова, Спортивна, Космонавтів1. ЗТП-102 8:00 – 17:00 м.Любомль вул.: Машівська, Залізнична2. КТП-447 8:00 – 17:00 Магазин с.Пульмо3. ПЛ-04 КТП-84 8:00 – 17:00 Магазинс.Висоцьк4. ПЛ-10 Л 58-03 від ПС-58 до ЛР-34.332 8:00 – 17:00 Філія "Любомльський автодор"Любомльський районний центр зайнятості населенняВерніколорМП "Ключ"Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"Очисні спорудиФермерське господарство "БУГ-ПЛЮС"ТОВ "Будівельник"Волинська філія Концерну РРТ«Агродвір» «Комфортбрук» м.Любомль вул.Лугова, Островецька, Шевченка, Кузьменка, Промислова, Загородня, Молодіжна, Інтернаціоналістів, Завальська, Котляревського, Дружби5. ПЛ 04кВ КТП-182 8:00 – 17:00 Магазин с.ЗатишшяВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-506, Л-2 10:00-16:00 с.Четвертня2. ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-487 10:00-16:00 с.Козлиничі1. ЗТП-51, КТП-62, ЩТП-153 09:00-18:00 с. Благодатне: Відділення зв`язку, Будинок Культури, Будинок пристарілих, Поліклініка, Дитячий центр, Молодіжний центр, Школа №8, м-ни: «Для Вас», «Автомотовело», «Марічка», «Універсал», аптеки: «Сальве», «Волиньфарм», Очисні споруди, Стоматолог, Станція юних натуралістів, ЖКП №2, Релігійна громада «Спасіння», СМЗ «ВФ Україна» с.Благодатневул. Миру 1-9Хмельницького 2Шахтарська 1-3Л.Українки 5-7Перемоги 2-42Грушевського 1-40Пушкіна,ЗеленаІ.Франка2. ЗТП-88 Т-1 9:00-18:00 м.Нововолинськ КНС-2 с.Шахтарськевул. Нововолинська,Дубинська,Польова,Шахтарська1. КТП-185 09:00-14:00 Насосна с.м.т.Ратне2. ПЛ-10 кВ Л 75-03 10:00-16:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет», Лісництво. с.Броди1. 9:00-17:00с.Доросині, вул.Миру, Молодіжна.2. ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин, чайна, магазин, амбулаторіяклуб, приміщення зерносховища,церква, млин, зерносклад, бригада,с.Квітневе, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка3. ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоскФОП Шепелюк Г.В. магазинКЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАПС/Р Мильськ насоснаСВК "Берег" контораУДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ, вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-194. ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазинФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині, вул.Жовтнева, Лісова5. ПЛ-0,4кВ ТП-36107 9:00-17:00 м.Рожище, Кібернет .адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ міської ради, дитсадок. магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,6. ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП, магазин, контора с/р, клуб, гараж, шкільна майстерня, школа с.Літогоща, вул.Новоселів,7. ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловинаПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща, вул.Новоселів,8. ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.с.Ворончин ФАП, овочесховище, пилорама, станція зв’язку. с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.9. ПЛ-0,4кВ ТП-36298 9:00-17:00 с.Переспа, вул.Набережна, Спортивна, Учительська10. ПЛ-0,4кВ ТП-36440 9:00-17:00 с.Топільно П-ць Вольська Т.К. Магазин с.Топільно, вул.Жовтнева,33-75(непарні)11. ПЛ-0,4кВ ТП-36267 9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Озерна, Шкільна, Шевченка12. ПЛ-0,4кВ ТП-36508 9:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова, Незалежності.13. КТП-36200 9:00-17:00 с.Вітоніж зерносклад, корівник, кузня ,ФОП Марчук Ю.С. магазин14. КТП-36355 9:00-17:00 с.Ясенівка, вул.Новосадів, Поштова, .Медова, Радянська15. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка, с.Іванчиці,с.Озденіж, с.Уляники, с.Городині (повністю)с.Копачівка,с.Башова, с.Тростянка, с.Іванчиці,с.Озденіж, с.Уляники, с.Городині (повністю)16. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Студині (повністю) с.Студині (повністю)17. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)18. ПЛ-10кВ Л 71-02 9:00-17:00 с.Трилісці, с.Линівка, с.Малинівка, с.Мар’янівкас.Милін, с.Линівка, с.Трилісці(повністю) с.Трилісці, с.Линівка, с.Малинівка,с.Мар’янівка ,с.Милін, с.Линівка,сТрилісці,(повністю)19. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 ПАТ "Кульчинський силікатний завод " вапнярка,с.Пожарки, Савчук С.М. торговий кіоск,ФОП Богайчук О.С. фермаФОП Чирук В.А. млин, пилорама с.Пожарки, (повністю)20. ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.1. 10:00-17:00с.Борзова вул: 8-го Березня, Гагаріна, Залізнична, Гоголя2. 09:00-17:00Школа, ФАП, С/Рада, с.Ниці вул Молодіжна, 17-го Вересня, Богатирьова, Зарічна, Підлісна.1. 10:00-15:30Соминська с/р – клуб, адмінбудинок,ФОП Мисюк , Войчук – магазин, ФАП, ТзОВ «АПК Волинь»- контора с.Сомин2. ПЛ-0,4кВКТП-176 10:00-15:30 с.Дажва3. ПЛ-10кВ Л-61-02від ЛР-154, ЛР-1310:00-16:30 ФГ « Поліська родина»- адмінприміщення, КЗС, ферма, ФОП Бідзюра – магазин, Мокрецька с/р – адмінприміщення, клуб, школа, АТС, пошта, ГРП, церква, будинок молитви, СКЗ с.Соловичі, Блаженик, Мокрець