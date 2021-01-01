Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 28 травня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 травня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Хотячів сільрада, школа, водогін с.Хотячів вул.Східна, Озерна, Мічуріна, Карбишева
2. 09:00-17:00
с.Заріччя вул.Лобачинська
3. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-185 09:00-17:00 с.Заріччя вул.Лобачинська, Червонобережна
4. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова
5. ПЛ-0,4 Л-2 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова
Горохівський район
1. 9:00-16:00
с.Пірванче вул.Івашка, Центральна
Іваничівський район
1. 9:30–15:00
с.Древині частково
2.
9:30–16:00
с.Трубки вул.Т.Шевченка і прилеглі
3. 10:00–16:00
Школа, медпункт, клуб, магазин СТ «Заставне». с.Іванівка вул.Центральна, Шкільна
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 09:00-19:00
Церква ХВЄ (мол. бдинок)
с.Житнівка, вул.Майданна,
вул.Прилісна
2. 09:00-17:00
с.Великий Обзир, вул.Надрічна,
вул.Партизавнська, вул.Глинянка
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Хойна Олег Васильович
Сільська рада с.Суськ с.Славне вул.Прилісна частково
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-14:00 с.Небіжка
вул.Лісова-частково, вул.Затишна вул.Квітнева, вул, Нова 1-37,
3.
8:30-17:00
с. Дідичі
вул.Л.Українки, буд.1-4,6
вул.Чехова, буд.3-9,11,13
вул.Миру, буд.34-48,42а
вул.Польова, буд.(непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-147 8:30-17:00 ТзОВ "Ніколь"
ТзОВ "ВОЛИНЬКРАНСЕРВІС"
ФОП Чернета Леонід Сергійович
Тишик Дмитро Васильович
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області смт.Люблинець, вул.Панаса Мирного
Локачинський район
1. 09:00 – 16:00
с.Кремеш, вул.Березівка
місто Луцьк
1. 09:00-16:00
Військова Частина №43195
Магазин Орнамент вул.Арцеулова 7вв№1№2
вул.Арцеулова 1 вв№1№2
вул.Гулака Артемовського 15,17,19
вул.Арцеулова 5 вв№2
вул.Арцеулова 3
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-535 09:00-17:00 ПАТ «Волиньгаз»,
ТзОВ «Риф Фудз» с.Липини вул. Івасюка, Зелена, Івана Франка, Б.Хмельницького, Шевченка
2. КТП-164 09:30-17:00 ПП Котенжа Б.Ю.,
ФОП Ґедзь В.І.,
ФОП Петрочук К.П. с.Крупа вул.Хутірська, Дубнівська
3. КТП-466 09:30-17:00 с.Підгайці вул.Соборності(Вереснева), Верхня
4. ПЛ-10 кВ Л-20-05 від
ЛР-235 до КР-112
(КТП-181, 189, 506, 515, 842, ЗТП-411, 464). 10:00-17:00 СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група", ДП"Центр сертиф. та експ. нас. і садив. матер." (Сортодослідна станція), ФОП Кравчук Р.Т., Липинська сільська рада (Дитсадок, Котельня, Школа, будинок культури), ПАТ „Укртелеком” (АТС), Підприємство „Олдем”, ПАТ”Волиньгаз” с.Липини вул. Шкільна, Нова, Молодіжна, Першотравнева, Садова, Спортивна, Космонавтів
Любомльський та Шацький райони
1. ЗТП-102 8:00 – 17:00 м.Любомль вул.: Машівська, Залізнична
2. КТП-447 8:00 – 17:00 Магазин с.Пульмо
3. ПЛ-04 КТП-84 8:00 – 17:00 Магазин
с.Висоцьк
4. ПЛ-10 Л 58-03 від ПС-58 до ЛР-34.332 8:00 – 17:00 Філія "Любомльський автодор"Любомльський районний центр зайнятості населенняВерніколорМП "Ключ"Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"Очисні спорудиФермерське господарство "БУГ-ПЛЮС"ТОВ "Будівельник"Волинська філія Концерну РРТ«Агродвір» «Комфортбрук» м.Любомль вул.Лугова, Островецька, Шевченка, Кузьменка, Промислова, Загородня, Молодіжна, Інтернаціоналістів, Завальська, Котляревського, Дружби
5. ПЛ 04кВ КТП-182 8:00 – 17:00 Магазин с.Затишшя
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-506, Л-2 10:00-16:00 с.Четвертня
2. ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-487 10:00-16:00 с.Козлиничі
місто Нововолинськ
1. ЗТП-51, КТП-62, ЩТП-153 09:00-18:00 с. Благодатне: Відділення зв`язку, Будинок Культури, Будинок пристарілих, Поліклініка, Дитячий центр, Молодіжний центр, Школа №8, м-ни: «Для Вас», «Автомотовело», «Марічка», «Універсал», аптеки: «Сальве», «Волиньфарм», Очисні споруди, Стоматолог, Станція юних натуралістів, ЖКП №2, Релігійна громада «Спасіння», СМЗ «ВФ Україна» с.Благодатне
вул. Миру 1-9
Хмельницького 2
Шахтарська 1-3
Л.Українки 5-7
Перемоги 2-42
Грушевського 1-40
Пушкіна,
Зелена
І.Франка
2. ЗТП-88 Т-1 9:00-18:00 м.Нововолинськ КНС-2 с.Шахтарське
вул. Нововолинська,
Дубинська,
Польова,
Шахтарська
Ратнівський район
1. КТП-185 09:00-14:00 Насосна с.м.т.Ратне
2. ПЛ-10 кВ Л 75-03 10:00-16:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет», Лісництво. с.Броди
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Доросині, вул.Миру, Молодіжна.
2. ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин, чайна, магазин, амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква, млин, зерносклад, бригада,
с.Квітневе, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
С/Р Мильськ насосна
СВК "Берег" контора
УДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ, вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-19
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазин
ФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині, вул.Жовтнева, Лісова
5. ПЛ-0,4кВ ТП-36107 9:00-17:00 м.Рожище, Кібернет .адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ міської ради, дитсадок. магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП, магазин, контора с/р, клуб, гараж, шкільна майстерня, школа с.Літогоща, вул.Новоселів,
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловина
ПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща, вул.Новоселів,
8. ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.
с.Ворончин ФАП, овочесховище, пилорама, станція зв’язку. с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.
с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.
9. ПЛ-0,4кВ ТП-36298 9:00-17:00 с.Переспа, вул.Набережна, Спортивна, Учительська
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36440 9:00-17:00 с.Топільно П-ць Вольська Т.К. Магазин с.Топільно, вул.Жовтнева,33-75(непарні)
11. ПЛ-0,4кВ ТП-36267 9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Озерна, Шкільна, Шевченка
12. ПЛ-0,4кВ ТП-36508 9:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова, Незалежності.
13. КТП-36200 9:00-17:00 с.Вітоніж зерносклад, корівник, кузня ,ФОП Марчук Ю.С. магазин
14. КТП-36355 9:00-17:00 с.Ясенівка, вул.Новосадів, Поштова, .Медова, Радянська
15. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка, с.Іванчиці,
с.Озденіж, с.Уляники, с.Городині (повністю)
с.Копачівка,с.Башова, с.Тростянка, с.Іванчиці,
с.Озденіж, с.Уляники, с.Городині (повністю)
16. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Студині (повністю) с.Студині (повністю)
17. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
18. ПЛ-10кВ Л 71-02 9:00-17:00 с.Трилісці, с.Линівка, с.Малинівка, с.Мар’янівка
с.Милін, с.Линівка, с.Трилісці(повністю) с.Трилісці, с.Линівка, с.Малинівка,
с.Мар’янівка ,с.Милін, с.Линівка,
сТрилісці,(повністю)
19. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 ПАТ "Кульчинський силікатний завод " вапнярка,
с.Пожарки, Савчук С.М. торговий кіоск,
ФОП Богайчук О.С. ферма
ФОП Чирук В.А. млин, пилорама с.Пожарки, (повністю)
20. ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)
с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)
с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Борзова вул: 8-го Березня, Гагаріна, Залізнична, Гоголя
2. 09:00-17:00
Школа, ФАП, С/Рада, с.Ниці вул Молодіжна, 17-го Вересня, Богатирьова, Зарічна, Підлісна.
Турійський район
1. 10:00-15:30
Соминська с/р – клуб, адмінбудинок,ФОП Мисюк , Войчук – магазин, ФАП, ТзОВ «АПК Волинь»- контора с.Сомин
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-15:30 с.Дажва
3. ПЛ-10кВ Л-61-02
від ЛР-154, ЛР-13
10:00-16:30 ФГ « Поліська родина»- адмінприміщення, КЗС, ферма, ФОП Бідзюра – магазин, Мокрецька с/р – адмінприміщення, клуб, школа, АТС, пошта, ГРП, церква, будинок молитви, СКЗ с.Соловичі, Блаженик, Мокрець
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Хотячів сільрада, школа, водогін с.Хотячів вул.Східна, Озерна, Мічуріна, Карбишева
2. 09:00-17:00
с.Заріччя вул.Лобачинська
3. ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-185 09:00-17:00 с.Заріччя вул.Лобачинська, Червонобережна
4. ПЛ-0,4 Л-1 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова
5. ПЛ-0,4 Л-2 від ЗТП-284 09:00-17:00 с.Суходоли вул.Польова
Горохівський район
1. 9:00-16:00
с.Пірванче вул.Івашка, Центральна
Іваничівський район
1. 9:30–15:00
с.Древині частково
2.
9:30–16:00
с.Трубки вул.Т.Шевченка і прилеглі
3. 10:00–16:00
Школа, медпункт, клуб, магазин СТ «Заставне». с.Іванівка вул.Центральна, Шкільна
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 09:00-19:00
Церква ХВЄ (мол. бдинок)
с.Житнівка, вул.Майданна,
вул.Прилісна
2. 09:00-17:00
с.Великий Обзир, вул.Надрічна,
вул.Партизавнська, вул.Глинянка
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Хойна Олег Васильович
Сільська рада с.Суськ с.Славне вул.Прилісна частково
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-14:00 с.Небіжка
вул.Лісова-частково, вул.Затишна вул.Квітнева, вул, Нова 1-37,
3.
8:30-17:00
с. Дідичі
вул.Л.Українки, буд.1-4,6
вул.Чехова, буд.3-9,11,13
вул.Миру, буд.34-48,42а
вул.Польова, буд.(непарні) 7-25
вул.8-го березня, буд. 1-6
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-147 8:30-17:00 ТзОВ "Ніколь"
ТзОВ "ВОЛИНЬКРАНСЕРВІС"
ФОП Чернета Леонід Сергійович
Тишик Дмитро Васильович
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області смт.Люблинець, вул.Панаса Мирного
Локачинський район
1. 09:00 – 16:00
с.Кремеш, вул.Березівка
місто Луцьк
1. 09:00-16:00
Військова Частина №43195
Магазин Орнамент вул.Арцеулова 7вв№1№2
вул.Арцеулова 1 вв№1№2
вул.Гулака Артемовського 15,17,19
вул.Арцеулова 5 вв№2
вул.Арцеулова 3
Луцький район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-535 09:00-17:00 ПАТ «Волиньгаз»,
ТзОВ «Риф Фудз» с.Липини вул. Івасюка, Зелена, Івана Франка, Б.Хмельницького, Шевченка
2. КТП-164 09:30-17:00 ПП Котенжа Б.Ю.,
ФОП Ґедзь В.І.,
ФОП Петрочук К.П. с.Крупа вул.Хутірська, Дубнівська
3. КТП-466 09:30-17:00 с.Підгайці вул.Соборності(Вереснева), Верхня
4. ПЛ-10 кВ Л-20-05 від
ЛР-235 до КР-112
(КТП-181, 189, 506, 515, 842, ЗТП-411, 464). 10:00-17:00 СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група", ДП"Центр сертиф. та експ. нас. і садив. матер." (Сортодослідна станція), ФОП Кравчук Р.Т., Липинська сільська рада (Дитсадок, Котельня, Школа, будинок культури), ПАТ „Укртелеком” (АТС), Підприємство „Олдем”, ПАТ”Волиньгаз” с.Липини вул. Шкільна, Нова, Молодіжна, Першотравнева, Садова, Спортивна, Космонавтів
Любомльський та Шацький райони
1. ЗТП-102 8:00 – 17:00 м.Любомль вул.: Машівська, Залізнична
2. КТП-447 8:00 – 17:00 Магазин с.Пульмо
3. ПЛ-04 КТП-84 8:00 – 17:00 Магазин
с.Висоцьк
4. ПЛ-10 Л 58-03 від ПС-58 до ЛР-34.332 8:00 – 17:00 Філія "Любомльський автодор"Любомльський районний центр зайнятості населенняВерніколорМП "Ключ"Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"Очисні спорудиФермерське господарство "БУГ-ПЛЮС"ТОВ "Будівельник"Волинська філія Концерну РРТ«Агродвір» «Комфортбрук» м.Любомль вул.Лугова, Островецька, Шевченка, Кузьменка, Промислова, Загородня, Молодіжна, Інтернаціоналістів, Завальська, Котляревського, Дружби
5. ПЛ 04кВ КТП-182 8:00 – 17:00 Магазин с.Затишшя
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-506, Л-2 10:00-16:00 с.Четвертня
2. ПЛ-0,4 кВ від ЩТП-487 10:00-16:00 с.Козлиничі
місто Нововолинськ
1. ЗТП-51, КТП-62, ЩТП-153 09:00-18:00 с. Благодатне: Відділення зв`язку, Будинок Культури, Будинок пристарілих, Поліклініка, Дитячий центр, Молодіжний центр, Школа №8, м-ни: «Для Вас», «Автомотовело», «Марічка», «Універсал», аптеки: «Сальве», «Волиньфарм», Очисні споруди, Стоматолог, Станція юних натуралістів, ЖКП №2, Релігійна громада «Спасіння», СМЗ «ВФ Україна» с.Благодатне
вул. Миру 1-9
Хмельницького 2
Шахтарська 1-3
Л.Українки 5-7
Перемоги 2-42
Грушевського 1-40
Пушкіна,
Зелена
І.Франка
2. ЗТП-88 Т-1 9:00-18:00 м.Нововолинськ КНС-2 с.Шахтарське
вул. Нововолинська,
Дубинська,
Польова,
Шахтарська
Ратнівський район
1. КТП-185 09:00-14:00 Насосна с.м.т.Ратне
2. ПЛ-10 кВ Л 75-03 10:00-16:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет», Лісництво. с.Броди
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Доросині, вул.Миру, Молодіжна.
2. ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин, чайна, магазин, амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква, млин, зерносклад, бригада,
с.Квітневе, кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник с.Щурин, вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе, вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
С/Р Мильськ насосна
СВК "Берег" контора
УДППЗ "Укрпошта" поштове відділення с.Мильськ, вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-19
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазин
ФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині, вул.Жовтнева, Лісова
5. ПЛ-0,4кВ ТП-36107 9:00-17:00 м.Рожище, Кібернет .адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ міської ради, дитсадок. магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП, магазин, контора с/р, клуб, гараж, шкільна майстерня, школа с.Літогоща, вул.Новоселів,
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловина
ПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща, вул.Новоселів,
8. ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.
с.Ворончин ФАП, овочесховище, пилорама, станція зв’язку. с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.
с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.
9. ПЛ-0,4кВ ТП-36298 9:00-17:00 с.Переспа, вул.Набережна, Спортивна, Учительська
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36440 9:00-17:00 с.Топільно П-ць Вольська Т.К. Магазин с.Топільно, вул.Жовтнева,33-75(непарні)
11. ПЛ-0,4кВ ТП-36267 9:00-17:00 с.Тристень, школа с.Тристень, вул.Воробйова, Озерна, Шкільна, Шевченка
12. ПЛ-0,4кВ ТП-36508 9:00-17:00 с.Тристень, вул.Воробйова, Незалежності.
13. КТП-36200 9:00-17:00 с.Вітоніж зерносклад, корівник, кузня ,ФОП Марчук Ю.С. магазин
14. КТП-36355 9:00-17:00 с.Ясенівка, вул.Новосадів, Поштова, .Медова, Радянська
15. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с. Копачівка,с. Башова, с.Тростянка, с.Іванчиці,
с.Озденіж, с.Уляники, с.Городині (повністю)
с.Копачівка,с.Башова, с.Тростянка, с.Іванчиці,
с.Озденіж, с.Уляники, с.Городині (повністю)
16. ПЛ-10кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Студині (повністю) с.Студині (повністю)
17. ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
18. ПЛ-10кВ Л 71-02 9:00-17:00 с.Трилісці, с.Линівка, с.Малинівка, с.Мар’янівка
с.Милін, с.Линівка, с.Трилісці(повністю) с.Трилісці, с.Линівка, с.Малинівка,
с.Мар’янівка ,с.Милін, с.Линівка,
сТрилісці,(повністю)
19. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 ПАТ "Кульчинський силікатний завод " вапнярка,
с.Пожарки, Савчук С.М. торговий кіоск,
ФОП Богайчук О.С. ферма
ФОП Чирук В.А. млин, пилорама с.Пожарки, (повністю)
20. ПЛ-10кВ Л71-05 9:00-17:00 с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)
с.Любче адмінприміщення, магазини, ГРП-1, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий кіоск, АТС, будинок культури, шкільна насосна. с.Рудка Козинська,с.Козин(повністю)
с.Любче Жовтнева, Миру, Ковельська, Садова, Зелена, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Борзова вул: 8-го Березня, Гагаріна, Залізнична, Гоголя
2. 09:00-17:00
Школа, ФАП, С/Рада, с.Ниці вул Молодіжна, 17-го Вересня, Богатирьова, Зарічна, Підлісна.
Турійський район
1. 10:00-15:30
Соминська с/р – клуб, адмінбудинок,ФОП Мисюк , Войчук – магазин, ФАП, ТзОВ «АПК Волинь»- контора с.Сомин
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-176 10:00-15:30 с.Дажва
3. ПЛ-10кВ Л-61-02
від ЛР-154, ЛР-13
10:00-16:30 ФГ « Поліська родина»- адмінприміщення, КЗС, ферма, ФОП Бідзюра – магазин, Мокрецька с/р – адмінприміщення, клуб, школа, АТС, пошта, ГРП, церква, будинок молитви, СКЗ с.Соловичі, Блаженик, Мокрець
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