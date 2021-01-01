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За незаконне поводження з боєприпасами волинянину «світить» до 7 років за ґратами

За незаконне поводження з боєприпасами волинянину «світить» до 7 років за ґратами
Поблизу села Кременець Луцького району поліцейські вилучили у 36-річного жителя району 22 набої різного калібру.

Серед вилученого, зокрема, 14 набоїв калібру 5,45 мм, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Боєприпаси направили на дослідження.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правопорушникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.





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Теги: боєприпаси, волинянин, поліція
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