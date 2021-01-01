За незаконне поводження з боєприпасами волинянину «світить» до 7 років за ґратами





Серед вилученого, зокрема, 14 набоїв калібру 5,45 мм, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Боєприпаси направили на дослідження.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Правопорушникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Кременець Луцького району поліцейські вилучили у 36-річного жителя району 22 набої різного калібру.Серед вилученого, зокрема, 14 набоїв калібру 5,45 мм, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Боєприпаси направили на дослідження.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.Правопорушникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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