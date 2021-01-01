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На Волині матір за домашнє насильство над донькою з інвалідністю оштрафували на 170 гривень

На Волині матір за домашнє насильство над донькою з інвалідністю оштрафували на 170 гривень
Ковельське районне управління поліції направило до суду адміністративну справу щодо 39-річної мешканки одного із сіл на сході району.

Про це пише "Ковель media".

Згідно з протоколом, який було складено 4 квітня 2021 року близько 21-ї години за місцем її проживання, вона не здійснювала належний догляд за донькою, яка має першу групу інвалідності, її не годує, не одягає та ображає.

В судовому засіданні жінка факт вчинення домашнього насильства не заперечила, визнала повністю свою вину, яка доводиться письмовими поясненнями та актом обстеження умов проживання.

Постановою Ковельського міськрайонного суду правопорушницю оштрафували на десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 гривень. Також з неї стягнули в дохід держави судовий збір в сумі 454 гривні.

Фото - ілюстративне

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Теги: ухвала, суд, матір, Ковельський район
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