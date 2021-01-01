Тістечка у формі плиток шоколаду і трайфл у стаканчиках: волинянки розпочали «солодкий» бізнес у розпал карантину

Богдани і Тетяни Троць може абсолютно кожен – варто лише зазирнути на горнятко чаю чи кави і шматочок торта у їхню кав’ярню «Cake Bar» у Володимирі-Волинському.



Шлях до успішної кондитерської справи в обох дівчат почався так само, як і в більшості їхніх колег «по цеху», – з декрету, пише



Першою солодким хобі захопилася Таня. Пекла для рідних, для себе, а потім торти на святкування почали замовляти знайомі. За десять років, відколи займається випічкою, надбала чимало постійних клієнтів, переважно з Нововолинська, де майстриня і проживає. «Найперший замовний торт був доволі складним за декором, адже призначався одразу двом іменинникам – чоловіку і сину замовниці. Тож, прикрашаючи його, мусила поєднати тему риболовлі і дитячу тематику. Тоді популярними були торти з мастикою, над якими доводилося працювати декілька днів – виліплювати фігурки, квіти, елементи прикрас», – пригадує вона.



День, коли дівчата породичалися (Богдана вийшла заміж за двоюрідного брата Таниного чоловіка), ніби й неочевидно, але поклав початок їхній кондитерській співпраці. Таня привезла на весілля розкішний торт, всипаний рожевими трояндами, Богдана була така вражена, що згодом, коли була у декреті, вирішила і собі зайнятися випічкою, щоб повторити цей шедевр. Довгий час дівчата працювали паралельно – одна в Нововолинську, інша у Володимирі. Частенько радилися щодо певних моментів, разом робили закупку продуктів для випікання, зустрічалися не лише на сімейних святах, а й на майстер-класах для кондитерів, які обидві відвідували.



І в певний момент вирішили об’єднати свою солодку творчість, відкривши кав’ярню із власною випічкою. Момент для цього виявився не найбільш вдалим – розпал пандемії коронавірусу, постійні локдауни. Але дуже швидко «Кейк бар» привабив постійних гостей, які приходять поласувати мусовими тістечками, чізкейками, тортами, капкейками. Є ті, хто прицільно йдуть на улюблені «Павлову», чізкейк «Снікерс», «Нью-Йорк» або «Груша-горгонзола», дуже люблять десерти в стаканчику – трайфл і тірамісу, які дуже зручно взяти з собою і смакувати ними десь на природі. «Деякі відвідувачі сміються: «Дівчата, ви нам «зіпсували» життя, ми тепер не можемо їсти магазинні солодощі», – розповідають кондитерки. З тортів замовлення найчастіше обирають «Ванільний пломбір», «Ореокейк», «Шоколад-карамель», а любителі шоколаду – «Подвійний шоколад».



Майже весь асортимент, який готували на замовлення, нині пропонують і закладі. Щоправда, тут більше акцент на порційні тістечка й десерти. До капкейків додали начинку – солону карамель, крем «орео», ягідне конфі. До відкриття кав’ярні кондитерки віддавали перевагу іншим кремам – Богдана більше заварним, Таня – вершковим. Але після одного з кондитерських курсів, які проходили разом, перейшли на крем-чіз. А ще запровадили торти з начинкою із чіз-кейка.



«У світі кондитерів почуваєшся колегою, – каже Богдана, коли заводимо мову про професійне навчання. – Практично завжди дівчата готові поділитися рецептом, порадою, підказати, де краще робити закупки. Так само і ми відкриті до обміну досвідом». «Але й навчатися у визнаних профі також важливо, – підхоплює Таня. – Відео з ютуба всіх нюансів не розповість: ніби й пропорції, і інгредієнти правильні, а щось не вдається. Лише на майстер-класах шеф-кухарі розповідають ці маленькі нюанси, які суттєво впливають на фінальний результат. Тому так важливо постійно вчитися, проходити курси. Ми в навчання вкладаємо колосальні кошти».



Тож і до асортименту кав’ярні періодично додають новинки. Взимку гості радо ласували різноманітним печивом – вівсяним із журавлиною, арахісовим, шоколадним «з тріщинками». Перед Великоднем приготували львівський сирник – його теж буквально «розмели». Втім, не всі оновлення лишаються у щоденному асортименті: скажімо, торти великою популярністю не користувалися, тож у вітрині вони з’являються трохи рідше.



А нині серед найсвіжіших новинок – порційні тістечка у формі плиток шоколаду з начинкою з чізкейка, фісташковий чізкейк.



Планують також ввести в асортимент донатси – круглі пончики з дірочкою всередині, а також торт «Наполеон», але у стаканчику. «У кожної з нас є свої кондитерські мрії-забаганки, – пояснює Богдана. – Я мрію спробувати щось одне, Таня – щось інше. Тож втілюємо їх по черзі».



«Ми не ставили собі за мету заробити гроші. Просто хотіли здійснити мрію, відкрити кав’ярню і втриматися із нею на плаву. У цей дуже непростий для закладів громадського харчування рік це вже перемога», – діляться кондитерки. Кажуть, не раз бували моменти, коли здавалося, що от уже гірше не буде – аж тут це «гірше» й наставало. «Рятує те, що нас двоє, і коли «накриває» одну, то друга підтримує, – ділиться Богдана. – У такі моменти я люблю читати історії успішних людей, які пройшли крізь кризові часи, але все одно вистояли. Це дає наснагу не опускати руки і пам’ятати, що завжди попереду чекає світла смуга».



Віталіна МАКАРИК



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Насолодитися солодкою випічкоюможе абсолютно кожен – варто лише зазирнути на горнятко чаю чи кави і шматочок торта у їхню кав’ярню «Cake Bar» у Володимирі-Волинському.Шлях до успішної кондитерської справи в обох дівчат почався так само, як і в більшості їхніх колег «по цеху», – з декрету, пише Слово правди Першою солодким хобі захопилася Таня. Пекла для рідних, для себе, а потім торти на святкування почали замовляти знайомі. За десять років, відколи займається випічкою, надбала чимало постійних клієнтів, переважно з Нововолинська, де майстриня і проживає. «Найперший замовний торт був доволі складним за декором, адже призначався одразу двом іменинникам – чоловіку і сину замовниці. Тож, прикрашаючи його, мусила поєднати тему риболовлі і дитячу тематику. Тоді популярними були торти з мастикою, над якими доводилося працювати декілька днів – виліплювати фігурки, квіти, елементи прикрас», – пригадує вона.День, коли дівчата породичалися (Богдана вийшла заміж за двоюрідного брата Таниного чоловіка), ніби й неочевидно, але поклав початок їхній кондитерській співпраці. Таня привезла на весілля розкішний торт, всипаний рожевими трояндами, Богдана була така вражена, що згодом, коли була у декреті, вирішила і собі зайнятися випічкою, щоб повторити цей шедевр. Довгий час дівчата працювали паралельно – одна в Нововолинську, інша у Володимирі. Частенько радилися щодо певних моментів, разом робили закупку продуктів для випікання, зустрічалися не лише на сімейних святах, а й на майстер-класах для кондитерів, які обидві відвідували.І в певний момент вирішили об’єднати свою солодку творчість, відкривши кав’ярню із власною випічкою. Момент для цього виявився не найбільш вдалим – розпал пандемії коронавірусу, постійні локдауни. Але дуже швидко «Кейк бар» привабив постійних гостей, які приходять поласувати мусовими тістечками, чізкейками, тортами, капкейками. Є ті, хто прицільно йдуть на улюблені «Павлову», чізкейк «Снікерс», «Нью-Йорк» або «Груша-горгонзола», дуже люблять десерти в стаканчику – трайфл і тірамісу, які дуже зручно взяти з собою і смакувати ними десь на природі. «Деякі відвідувачі сміються: «Дівчата, ви нам «зіпсували» життя, ми тепер не можемо їсти магазинні солодощі», – розповідають кондитерки. З тортів замовлення найчастіше обирають «Ванільний пломбір», «Ореокейк», «Шоколад-карамель», а любителі шоколаду – «Подвійний шоколад».Майже весь асортимент, який готували на замовлення, нині пропонують і закладі. Щоправда, тут більше акцент на порційні тістечка й десерти. До капкейків додали начинку – солону карамель, крем «орео», ягідне конфі. До відкриття кав’ярні кондитерки віддавали перевагу іншим кремам – Богдана більше заварним, Таня – вершковим. Але після одного з кондитерських курсів, які проходили разом, перейшли на крем-чіз. А ще запровадили торти з начинкою із чіз-кейка.«У світі кондитерів почуваєшся колегою, – каже Богдана, коли заводимо мову про професійне навчання. – Практично завжди дівчата готові поділитися рецептом, порадою, підказати, де краще робити закупки. Так само і ми відкриті до обміну досвідом». «Але й навчатися у визнаних профі також важливо, – підхоплює Таня. – Відео з ютуба всіх нюансів не розповість: ніби й пропорції, і інгредієнти правильні, а щось не вдається. Лише на майстер-класах шеф-кухарі розповідають ці маленькі нюанси, які суттєво впливають на фінальний результат. Тому так важливо постійно вчитися, проходити курси. Ми в навчання вкладаємо колосальні кошти».Тож і до асортименту кав’ярні періодично додають новинки. Взимку гості радо ласували різноманітним печивом – вівсяним із журавлиною, арахісовим, шоколадним «з тріщинками». Перед Великоднем приготували львівський сирник – його теж буквально «розмели». Втім, не всі оновлення лишаються у щоденному асортименті: скажімо, торти великою популярністю не користувалися, тож у вітрині вони з’являються трохи рідше.А нині серед найсвіжіших новинок – порційні тістечка у формі плиток шоколаду з начинкою з чізкейка, фісташковий чізкейк.Планують також ввести в асортимент донатси – круглі пончики з дірочкою всередині, а також торт «Наполеон», але у стаканчику. «У кожної з нас є свої кондитерські мрії-забаганки, – пояснює Богдана. – Я мрію спробувати щось одне, Таня – щось інше. Тож втілюємо їх по черзі».«Ми не ставили собі за мету заробити гроші. Просто хотіли здійснити мрію, відкрити кав’ярню і втриматися із нею на плаву. У цей дуже непростий для закладів громадського харчування рік це вже перемога», – діляться кондитерки. Кажуть, не раз бували моменти, коли здавалося, що от уже гірше не буде – аж тут це «гірше» й наставало. «Рятує те, що нас двоє, і коли «накриває» одну, то друга підтримує, – ділиться Богдана. – У такі моменти я люблю читати історії успішних людей, які пройшли крізь кризові часи, але все одно вистояли. Це дає наснагу не опускати руки і пам’ятати, що завжди попереду чекає світла смуга».

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