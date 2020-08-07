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На Волині обмежать рух вантажівок у спеку

На Волині обмежать рух вантажівок у спеку
З 1 червня вводиться сезонне обмеження руху автотранспорту автодорогами державного значення Волинської області за температури повітря вище 28 ºС.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

З метою запобігання утворенню деформацій і руйнувань дорожнього покриття автошляхів у період спекотної погоди, з 1 червня 2021 року на території Волинської області вводиться сезонне обмеження руху автотранспортних засобів масою понад 24 т і навантаженням на вісь більше 7 т автомобільними дорогами загального користування державного значення з 11.00 до 23.00 години за температури повітря вище 28 ºС.

На автошляхах встановлюються відповідні інформаційно-вказівні та заборонні дорожні знаки.

Режим тимчасового обмеження руху деяких видів вантажних транспортних засобів в спекотну пору доби запроваджується відповідно до Законів України «Про дорожній рух» та «Про автомобільні дороги», постанов Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» і від 27.06.2007 р. № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування», окремого доручення Голови Укравтодору від 13.05.2020р. № 102-ОД, розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 31.05.2018р. № 322 «Про координацію дій щодо обмеження проїзду великовагових транспортних засобів дорогами загального користування при високих температурах повітря».

Таке обмеження руху не стосується пасажирського транспорту загального користування, аварійних служб та транспорту, що використовується при ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій, транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів.

Контроль за дотриманням учасниками дорожнього руху встановлених обмежень руху великовагових транспортних засобів здійснюватиметься обласними управліннями Укртрансбезпеки та патрульної поліції.

Перечекати спекотну пору доби можна в місцях тимчасової стоянки транспортних засобів на майданчиках в смугах відведення доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Відшукати місце відстою вздовж державних доріг можна за вказівниками або скористатися Google мапою: (у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на автошляху М-19 у с.Дубове місце стоянки тимчасово не функціонує).

Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає перевізників та водіїв з розумінням і відповідальністю поставитись до встановленого обмеження руху, основною метою якого є збереження автошляхів. Адже під впливом динамічних навантажень за підвищеної температури повітря конструкція дорожнього одягу може різко втрачати несучу здатність, що призведе до погіршення безпечних і комфортних умов руху автошляхами краю.

Фото - ілюстративне

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Теги: вантажівки, спеки, обмеження, Волинь
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