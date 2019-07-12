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Відомому футболісту присвоїли звання «Почесний громадянин Волині»

Відомому футболісту присвоїли звання «Почесний громадянин Волині»
Футболіст Юрій Тимофеєв, який народився у Ковелі, отримав звання «Почесний громадянин Волині».

Про це повідомляє Волинська обласна рада.

Більшістю голосів депутати обласної ради схвалили проєкт рішення Про присвоєння звання «Почесний громадянин Волині». Свої голоси «За» таке рішення віддали 52 обранці громади.

Нагадаємо, попередньо відповідну рекомендацію дали члени постійної комісії обласної ради з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму, розглянувши лист-подання директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Миколи Зайченка із проханням розглянути питання щодо присвоєння цього високого звання тренеру-викладачу з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого- церебрального паралічу Юрію Тимофеєву.

У Раді також підтримали проєкт рішення «Про внесення змін до Положення про звання «Почесний громадянин Волині», затвердженого рішенням обласної ради від 18 серпня 2000 року № 13/23". В цілому це рішення підтримали 53 депутати.

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Теги: Волинь, футболіст, Юрій Тимофеєв, почесний громадянин, звання
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