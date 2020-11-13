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На Волині затримали військового, який у поштовому відділенні забирав посилку з психотропами

На Волині затримали військового, який у поштовому відділенні забирав посилку з психотропами
У Володимирі-Волинському 27-го травня на вулиці Ковельській поліція зупинила військового з пакунком, який він отримав у відділенні "Нової пошти" Як виявилося, у пакунку була речовина, ззовні схожа на наркотичний засіб.

Про це БУГу розповіли свідки події.

Правоохоронці затримали чоловіка та склали відповідні протоколи.

Як розповідають, чоловік опору не чинив та сам зізнався, що речовина – це психотроп.

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Теги: військовий, пошта, наркотики
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