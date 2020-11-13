На Волині затримали військового, який у поштовому відділенні забирав посилку з психотропами
Сьогодні, 12:48
У Володимирі-Волинському 27-го травня на вулиці Ковельській поліція зупинила військового з пакунком, який він отримав у відділенні "Нової пошти" Як виявилося, у пакунку була речовина, ззовні схожа на наркотичний засіб.
Про це БУГу розповіли свідки події.
Правоохоронці затримали чоловіка та склали відповідні протоколи.
Як розповідають, чоловік опору не чинив та сам зізнався, що речовина – це психотроп.
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Про це БУГу розповіли свідки події.
Правоохоронці затримали чоловіка та склали відповідні протоколи.
Як розповідають, чоловік опору не чинив та сам зізнався, що речовина – це психотроп.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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