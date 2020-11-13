На Волині затримали військового, який у поштовому відділенні забирав посилку з психотропами





Про це



Правоохоронці затримали чоловіка та склали відповідні протоколи.



Як розповідають, чоловік опору не чинив та сам зізнався, що речовина – це психотроп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 27-го травня на вулиці Ковельській поліція зупинила військового з пакунком, який він отримав у відділенні "Нової пошти" Як виявилося, у пакунку була речовина, ззовні схожа на наркотичний засіб.Про це БУГу розповіли свідки події.Правоохоронці затримали чоловіка та склали відповідні протоколи.Як розповідають, чоловік опору не чинив та сам зізнався, що речовина – це психотроп.

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