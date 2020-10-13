Двом молодим науковцям з Волині призначили стипендії облради





Про це



Так, у 2021 році стипендії обласної ради призначили двом молодим вченим, а саме:



- Головенко Тетяні Миколаївні – доктору технічних наук, доценту кафедри технологій легкої промисловості Луцького національного технічного університету;



- Журавльовій Олені Вікторівні – доктору психологічних наук, доценту кафедри загальної і соціальної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки.



Свої голоси «За» це рішення віддали 56 обранців громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшість депутатів під час сесійного засідання підтримали проєкт рішення «Про стипендію Волинської обласної ради для молодих вчених».Про це інформує Волинська обласна рада.Так, у 2021 році стипендії обласної ради призначили двом молодим вченим, а саме:– доктору технічних наук, доценту кафедри технологій легкої промисловості Луцького національного технічного університету;– доктору психологічних наук, доценту кафедри загальної і соціальної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки.Свої голоси «За» це рішення віддали 56 обранців громади.

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