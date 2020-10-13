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Двом молодим науковцям з Волині призначили стипендії облради

Двом молодим науковцям з Волині призначили стипендії облради
Більшість депутатів під час сесійного засідання підтримали проєкт рішення «Про стипендію Волинської обласної ради для молодих вчених».

Про це інформує Волинська обласна рада.

Так, у 2021 році стипендії обласної ради призначили двом молодим вченим, а саме:

- Головенко Тетяні Миколаївні – доктору технічних наук, доценту кафедри технологій легкої промисловості Луцького національного технічного університету;

- Журавльовій Олені Вікторівні – доктору психологічних наук, доценту кафедри загальної і соціальної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Свої голоси «За» це рішення віддали 56 обранців громади.

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Теги: Волинь, науковці, стипендії, облрада
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