Двом молодим науковцям з Волині призначили стипендії облради
Сьогодні, 13:45
Більшість депутатів під час сесійного засідання підтримали проєкт рішення «Про стипендію Волинської обласної ради для молодих вчених».
Про це інформує Волинська обласна рада.
Так, у 2021 році стипендії обласної ради призначили двом молодим вченим, а саме:
- Головенко Тетяні Миколаївні – доктору технічних наук, доценту кафедри технологій легкої промисловості Луцького національного технічного університету;
- Журавльовій Олені Вікторівні – доктору психологічних наук, доценту кафедри загальної і соціальної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Свої голоси «За» це рішення віддали 56 обранців громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинська обласна рада.
Так, у 2021 році стипендії обласної ради призначили двом молодим вченим, а саме:
- Головенко Тетяні Миколаївні – доктору технічних наук, доценту кафедри технологій легкої промисловості Луцького національного технічного університету;
- Журавльовій Олені Вікторівні – доктору психологічних наук, доценту кафедри загальної і соціальної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Свої голоси «За» це рішення віддали 56 обранців громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Тістечка у формі плиток шоколаду і трайфл у стаканчиках: волинянки розпочали «солодкий» бізнес у розпал карантину
Сьогодні, 14:02
Двом молодим науковцям з Волині призначили стипендії облради
Сьогодні, 13:45
Російський снайпер вбив на Сході українського військового
Сьогодні, 13:34
Про співака з Луцька MONATIK зняли фільм
Сьогодні, 13:27