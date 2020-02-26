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Інтернет-шахраї «кинули» на гроші волинянина при купівлі трактора

Інтернет-шахраї «кинули» на гроші волинянина при купівлі трактора
На Волині інтернет-шахраї ошукали молодого чоловіка.

Інформують, що 26 травня до поліції звернувся 33-річний житель Ковельського району, та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки трактору. Після переказу 15 тисяч гривень, зв'язок із продавцем зник, - пише пресслужба Ковельського районного управління поліції Волинської області.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

Тож волинянам вкотре наголошують:

- Оплату покупки здійснюйте після доставки товару, або сплачуйте мінімальну передплату за товар.

- Не здійснюйте платіжні операції, які вам не зрозумілі, не дійти за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.

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Теги: трактор, інтернет, шахраї, купівля
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