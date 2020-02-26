Інтернет-шахраї «кинули» на гроші волинянина при купівлі трактора

На Волині інтернет-шахраї ошукали молодого чоловіка.Інформують, що 26 травня до поліції звернувся 33-річний житель Ковельського району, та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки трактору. Після переказу 15 тисяч гривень, зв'язок із продавцем зник, - пише пресслужба Ковельського районного управління поліції Волинської області.Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.Тож волинянам вкотре наголошують:- Оплату покупки здійснюйте після доставки товару, або сплачуйте мінімальну передплату за товар.- Не здійснюйте платіжні операції, які вам не зрозумілі, не дійти за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.