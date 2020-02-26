Інтернет-шахраї «кинули» на гроші волинянина при купівлі трактора
Сьогодні, 13:10
На Волині інтернет-шахраї ошукали молодого чоловіка.
Інформують, що 26 травня до поліції звернувся 33-річний житель Ковельського району, та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки трактору. Після переказу 15 тисяч гривень, зв'язок із продавцем зник, - пише пресслужба Ковельського районного управління поліції Волинської області.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.
Тож волинянам вкотре наголошують:
- Оплату покупки здійснюйте після доставки товару, або сплачуйте мінімальну передплату за товар.
- Не здійснюйте платіжні операції, які вам не зрозумілі, не дійти за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.
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Інформують, що 26 травня до поліції звернувся 33-річний житель Ковельського району, та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки трактору. Після переказу 15 тисяч гривень, зв'язок із продавцем зник, - пише пресслужба Ковельського районного управління поліції Волинської області.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.
Тож волинянам вкотре наголошують:
- Оплату покупки здійснюйте після доставки товару, або сплачуйте мінімальну передплату за товар.
- Не здійснюйте платіжні операції, які вам не зрозумілі, не дійти за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.
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