Повідомили, чи охоче лучани пересідають на електрокари
Сьогодні, 13:17
Лучани не надто охоче купують електромобілі, адже у місті відсутня належна інфраструктура для їх зарядження. Та, попри це, кількість цих транспортних засобів в Україні подвоюється з кожним роком. Не виняток – і Луцьк.
Про це розповів керівник та засновник компанії Kerbis, яка займається встановленням сонячних електростанцій та станцій із зарядки електроавтомобілів, Роман Свіржевський у програмі «По дорозі» на 12 каналі.
«Люди не купують електромобілі, тому що не бачать багато зарядок. А немає багато зарядок – тому що немає ще стільки автомобілів. Виходить замкнуте коло», – стверджує Роман Свіржевський.
Тому, вважає він, треба «підштовхнути» цей розвиток інфраструктури.
«Ми готові безкоштовно встановити певну кількість станцій біля навчальних закладів, лікарень, щоб була інфраструктура з доступності, щоб підштовхнути цей розвиток. Ми в тому зацікавлені. А коли буде відповідна кількість зарядок, людина, де б вона не їхала, буде їх бачити, і це її буде наштовхувати на думку, що треба переходити на електромобілі», – міркує підприємець.
Також, каже він, деякі ОСББ, забудовники дозволили встановити зарядні станції для мешканців біля багатоквартирних будинків. Проте для більшості це залишається недоступно.
«Багато людей у Луцьку готові, бажають купити електромобіль. Але кажуть: я живу в будинку такого-то забудовника. Новий будинок, все класно. Але переноскою з 9-го поверху заряджати – це смішно. Тим більше якщо із квартири заряджати, то втрати по кабелю будуть доволі великі і автомобіль буде заряджатися 2-3 дні, щоб день поїздити. Це абсолютно нереальний сценарій. І тому люди відмовляються пересідати на електромобілі», – каже підприємець.
Попри це, за словами Романа Свіржевського, щороку в Україні кількість людей, які хочуть купити електромобіль, більшає удвічі.
«У Луцьку в минулому році було близько 340 електромобілів. У цьому році – 830. Люди хочуть пересісти на електромобіль, бо бачать у цьому перспективи», – наголошує він.
Тим більше, каже, зараз є цікаві банківські програми, які дозволяють купити електромобіль у кредит і за рахунок економії на пальному погасити відсотки.
Сам Роман Свіржевський їздить на електромобілі Tesla Model 3 Performance. Використовує його, якщо подорожує в межах 400-500 км, щоб вистачило запасу ходу. Для більших відстаней пересідає на Ауді А4.
«У Карпати ми їздимо на електромобілі. Ми подорожуємо так, щоб одним запасом ходу можна було туди заїхати і на ніч поставити зарядитися. Бо сучасна інфраструктура не дозволяє зарядитися за 5-10 хв і поїхати, наприклад, в Одесу. Треба чекати хвилин 40 до повного заряду» , – стверджує Роман Свіржевський
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Про це розповів керівник та засновник компанії Kerbis, яка займається встановленням сонячних електростанцій та станцій із зарядки електроавтомобілів, Роман Свіржевський у програмі «По дорозі» на 12 каналі.
«Люди не купують електромобілі, тому що не бачать багато зарядок. А немає багато зарядок – тому що немає ще стільки автомобілів. Виходить замкнуте коло», – стверджує Роман Свіржевський.
Тому, вважає він, треба «підштовхнути» цей розвиток інфраструктури.
«Ми готові безкоштовно встановити певну кількість станцій біля навчальних закладів, лікарень, щоб була інфраструктура з доступності, щоб підштовхнути цей розвиток. Ми в тому зацікавлені. А коли буде відповідна кількість зарядок, людина, де б вона не їхала, буде їх бачити, і це її буде наштовхувати на думку, що треба переходити на електромобілі», – міркує підприємець.
Також, каже він, деякі ОСББ, забудовники дозволили встановити зарядні станції для мешканців біля багатоквартирних будинків. Проте для більшості це залишається недоступно.
«Багато людей у Луцьку готові, бажають купити електромобіль. Але кажуть: я живу в будинку такого-то забудовника. Новий будинок, все класно. Але переноскою з 9-го поверху заряджати – це смішно. Тим більше якщо із квартири заряджати, то втрати по кабелю будуть доволі великі і автомобіль буде заряджатися 2-3 дні, щоб день поїздити. Це абсолютно нереальний сценарій. І тому люди відмовляються пересідати на електромобілі», – каже підприємець.
Попри це, за словами Романа Свіржевського, щороку в Україні кількість людей, які хочуть купити електромобіль, більшає удвічі.
«У Луцьку в минулому році було близько 340 електромобілів. У цьому році – 830. Люди хочуть пересісти на електромобіль, бо бачать у цьому перспективи», – наголошує він.
Тим більше, каже, зараз є цікаві банківські програми, які дозволяють купити електромобіль у кредит і за рахунок економії на пальному погасити відсотки.
Сам Роман Свіржевський їздить на електромобілі Tesla Model 3 Performance. Використовує його, якщо подорожує в межах 400-500 км, щоб вистачило запасу ходу. Для більших відстаней пересідає на Ауді А4.
«У Карпати ми їздимо на електромобілі. Ми подорожуємо так, щоб одним запасом ходу можна було туди заїхати і на ніч поставити зарядитися. Бо сучасна інфраструктура не дозволяє зарядитися за 5-10 хв і поїхати, наприклад, в Одесу. Треба чекати хвилин 40 до повного заряду» , – стверджує Роман Свіржевський
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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