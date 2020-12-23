Повідомили, чи охоче лучани пересідають на електрокари





Про це розповів керівник та засновник компанії Kerbis, яка займається встановленням сонячних електростанцій та станцій із зарядки електроавтомобілів, Роман Свіржевський у програмі «По дорозі» на



«Люди не купують електромобілі, тому що не бачать багато зарядок. А немає багато зарядок – тому що немає ще стільки автомобілів. Виходить замкнуте коло», – стверджує Роман Свіржевський.



Тому, вважає він, треба «підштовхнути» цей розвиток інфраструктури.



«Ми готові безкоштовно встановити певну кількість станцій біля навчальних закладів, лікарень, щоб була інфраструктура з доступності, щоб підштовхнути цей розвиток. Ми в тому зацікавлені. А коли буде відповідна кількість зарядок, людина, де б вона не їхала, буде їх бачити, і це її буде наштовхувати на думку, що треба переходити на електромобілі», – міркує підприємець.



Також, каже він, деякі ОСББ, забудовники дозволили встановити зарядні станції для мешканців біля багатоквартирних будинків. Проте для більшості це залишається недоступно.



«Багато людей у Луцьку готові, бажають купити електромобіль. Але кажуть: я живу в будинку такого-то забудовника. Новий будинок, все класно. Але переноскою з 9-го поверху заряджати – це смішно. Тим більше якщо із квартири заряджати, то втрати по кабелю будуть доволі великі і автомобіль буде заряджатися 2-3 дні, щоб день поїздити. Це абсолютно нереальний сценарій. І тому люди відмовляються пересідати на електромобілі», – каже підприємець.



Попри це, за словами Романа Свіржевського, щороку в Україні кількість людей, які хочуть купити електромобіль, більшає удвічі.



«У Луцьку в минулому році було близько 340 електромобілів. У цьому році – 830. Люди хочуть пересісти на електромобіль, бо бачать у цьому перспективи», – наголошує він.



Тим більше, каже, зараз є цікаві банківські програми, які дозволяють купити електромобіль у кредит і за рахунок економії на пальному погасити відсотки.



Сам Роман Свіржевський їздить на електромобілі Tesla Model 3 Performance. Використовує його, якщо подорожує в межах 400-500 км, щоб вистачило запасу ходу. Для більших відстаней пересідає на Ауді А4.



«У Карпати ми їздимо на електромобілі. Ми подорожуємо так, щоб одним запасом ходу можна було туди заїхати і на ніч поставити зарядитися. Бо сучасна інфраструктура не дозволяє зарядитися за 5-10 хв і поїхати, наприклад, в Одесу. Треба чекати хвилин 40 до повного заряду» , – стверджує Роман Свіржевський

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани не надто охоче купують електромобілі, адже у місті відсутня належна інфраструктура для їх зарядження. Та, попри це, кількість цих транспортних засобів в Україні подвоюється з кожним роком. Не виняток – і Луцьк.Про це розповів керівник та засновник компанії Kerbis, яка займається встановленням сонячних електростанцій та станцій із зарядки електроавтомобілів,у програмі «По дорозі» на 12 каналі. «Люди не купують електромобілі, тому що не бачать багато зарядок. А немає багато зарядок – тому що немає ще стільки автомобілів. Виходить замкнуте коло», – стверджує Роман Свіржевський.Тому, вважає він, треба «підштовхнути» цей розвиток інфраструктури.«Ми готові безкоштовно встановити певну кількість станцій біля навчальних закладів, лікарень, щоб була інфраструктура з доступності, щоб підштовхнути цей розвиток. Ми в тому зацікавлені. А коли буде відповідна кількість зарядок, людина, де б вона не їхала, буде їх бачити, і це її буде наштовхувати на думку, що треба переходити на електромобілі», – міркує підприємець.Також, каже він, деякі ОСББ, забудовники дозволили встановити зарядні станції для мешканців біля багатоквартирних будинків. Проте для більшості це залишається недоступно.«Багато людей у Луцьку готові, бажають купити електромобіль. Але кажуть: я живу в будинку такого-то забудовника. Новий будинок, все класно. Але переноскою з 9-го поверху заряджати – це смішно. Тим більше якщо із квартири заряджати, то втрати по кабелю будуть доволі великі і автомобіль буде заряджатися 2-3 дні, щоб день поїздити. Це абсолютно нереальний сценарій. І тому люди відмовляються пересідати на електромобілі», – каже підприємець.Попри це, за словами Романа Свіржевського, щороку в Україні кількість людей, які хочуть купити електромобіль, більшає удвічі.«У Луцьку в минулому році було близько 340 електромобілів. У цьому році – 830. Люди хочуть пересісти на електромобіль, бо бачать у цьому перспективи», – наголошує він.Тим більше, каже, зараз є цікаві банківські програми, які дозволяють купити електромобіль у кредит і за рахунок економії на пальному погасити відсотки.Сам Роман Свіржевський їздить на електромобілі Tesla Model 3 Performance. Використовує його, якщо подорожує в межах 400-500 км, щоб вистачило запасу ходу. Для більших відстаней пересідає на Ауді А4.«У Карпати ми їздимо на електромобілі. Ми подорожуємо так, щоб одним запасом ходу можна було туди заїхати і на ніч поставити зарядитися. Бо сучасна інфраструктура не дозволяє зарядитися за 5-10 хв і поїхати, наприклад, в Одесу. Треба чекати хвилин 40 до повного заряду» , – стверджує Роман Свіржевський

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