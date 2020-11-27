вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Про співака з Луцька MONATIK зняли фільм

Про співака з Луцька MONATIK зняли фільм
Вже 3 червня на широкі екрани України виходить документальна стрічка "Людина, яка вічно танцює".

Картина розповідає про життєвий і творчий шлях мультиартиста. У фільмі проявлений шлях становлення особистості MONATIK від періоду юності, яка проходила в місті Луцьк, до наймасштабнішого і знакового шоу MONATIK "LOVE IT ритм" на НСК "Олімпійський", - пише ТСН.

"Це історія, яку шалено хочеться розповісти! Повірити не міг, що це може статися зі мною, але це сталося. Чому? Як? Можливо, в цьому фільмі знайдуться відповіді... Шлях від першої ноти до Олімпійського. Я бачив достатньо багато документального кіно, яке піднімає з місця і змушує рухатися вперед. Щиро сподіваюся, що глядача, який удостоїв увагою роботу "Людина, яка вічно танцює", воно промотивує саме на ці почуття, адже для такої емоції він і створювався. Якщо опускаються руки, улюблена справа продовжує чинити опір, на душі стає порожньо або ж, якщо все добре і щастя переповнює, а мрії постійно турбують своєї важливістю до виконання... Ця робота для вас", - прокоментував Дмитро Монатік.

Робота над фільмом тривала понад три роки. Режисер картини Артем Григорян був архіваріусом команди артиста 7 років гастролей, подорожей і фіксував знакові концерти і події з життя команди по всьому світові. Це кіно про мотивацію. Його найважливіша місія - показати людям, як не опускати руки, коли часто в своєму житті чуєш "ні" і стати найуспішнішим і найтитулованішим артистом сучасної поп-індустрії.

Кадри роботи перемежовуються з особистою хронікою MONATIK, де Дмитро показаний не лише як неймовірний трудоголік, а ще й розкривається для глядача, як видатна глибока особистість, що зуміла об'єднати навколо себе мрійників і творців. Вперше на великому екрані перед глядачем постануть - мама, бабуся, друзі дитинства, дружина і діти Дмитра. У фільмі з'являються такі знаменитості, як Костянтин Меладзе, Серьога, Потап, Надя Дорофєєва, Юрій Бардаш, Віталій Дроздов і багато інших.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: документальна стрічка, фільм, Дмитро Монатік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Про співака з Луцька MONATIK зняли фільм
Сьогодні, 13:27
Повідомили, чи охоче лучани пересідають на електрокари
Сьогодні, 13:17
Інтернет-шахраї «кинули» на гроші волинянина при купівлі трактора
Сьогодні, 13:10
На Волині затримали військового, який у поштовому відділенні забирав посилку з психотропами
Сьогодні, 12:48
Українські чиновники втратили на падінні біткоїну десятки мільярдів гривень
Сьогодні, 12:32
Схожі новини
3 весільні комедії, де всім заправляють батьки молодят* 3 весільні комедії, де всім заправляють батьки молодят*
26 лютий, 13:21
Творці «Гри престолів» і Х'ю Джекман знімають серіал про зникнення лісів Творці «Гри престолів» і Х'ю Джекман знімають серіал про зникнення лісів
15 лютий, 02:46
Фільм, який знімали на Волині, можна подивитися онлайн Фільм, який знімали на Волині, можна подивитися онлайн
16 січень, 02:16
Фільм, який знімали на Волині, днями вийде в прокат Фільм, який знімали на Волині, днями вийде в прокат
27 листопад, 2020, 05:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Про співака з Луцька MONATIK зняли фільм
Сьогодні, 13:27
 0
Повідомили, чи охоче лучани пересідають на електрокари
Сьогодні, 13:17
 0
Інтернет-шахраї «кинули» на гроші волинянина при купівлі трактора
Сьогодні, 13:10
 0
На Волині затримали військового, який у поштовому відділенні забирав посилку з психотропами
Сьогодні, 12:48
 0
Українські чиновники втратили на падінні біткоїну десятки мільярдів гривень
Сьогодні, 12:32
 0
Медіа
відео
1/8