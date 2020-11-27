Про співака з Луцька MONATIK зняли фільм





Картина розповідає про життєвий і творчий шлях мультиартиста. У фільмі проявлений шлях становлення особистості MONATIK від періоду юності, яка проходила в місті Луцьк, до наймасштабнішого і знакового шоу MONATIK "LOVE IT ритм" на НСК "Олімпійський", - пише



"Це історія, яку шалено хочеться розповісти! Повірити не міг, що це може статися зі мною, але це сталося. Чому? Як? Можливо, в цьому фільмі знайдуться відповіді... Шлях від першої ноти до Олімпійського. Я бачив достатньо багато документального кіно, яке піднімає з місця і змушує рухатися вперед. Щиро сподіваюся, що глядача, який удостоїв увагою роботу "Людина, яка вічно танцює", воно промотивує саме на ці почуття, адже для такої емоції він і створювався. Якщо опускаються руки, улюблена справа продовжує чинити опір, на душі стає порожньо або ж, якщо все добре і щастя переповнює, а мрії постійно турбують своєї важливістю до виконання... Ця робота для вас", - прокоментував Дмитро Монатік.



Робота над фільмом тривала понад три роки. Режисер картини Артем Григорян був архіваріусом команди артиста 7 років гастролей, подорожей і фіксував знакові концерти і події з життя команди по всьому світові. Це кіно про мотивацію. Його найважливіша місія - показати людям, як не опускати руки, коли часто в своєму житті чуєш "ні" і стати найуспішнішим і найтитулованішим артистом сучасної поп-індустрії.



Кадри роботи перемежовуються з особистою хронікою MONATIK, де Дмитро показаний не лише як неймовірний трудоголік, а ще й розкривається для глядача, як видатна глибока особистість, що зуміла об'єднати навколо себе мрійників і творців. Вперше на великому екрані перед глядачем постануть - мама, бабуся, друзі дитинства, дружина і діти Дмитра. У фільмі з'являються такі знаменитості, як Костянтин Меладзе, Серьога, Потап, Надя Дорофєєва, Юрій Бардаш, Віталій Дроздов і багато інших.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже 3 червня на широкі екрани України виходить документальна стрічка "Людина, яка вічно танцює".Картина розповідає про життєвий і творчий шлях мультиартиста. У фільмі проявлений шлях становлення особистості MONATIK від періоду юності, яка проходила в місті Луцьк, до наймасштабнішого і знакового шоу MONATIK "LOVE IT ритм" на НСК "Олімпійський", - пише ТСН. "Це історія, яку шалено хочеться розповісти! Повірити не міг, що це може статися зі мною, але це сталося. Чому? Як? Можливо, в цьому фільмі знайдуться відповіді... Шлях від першої ноти до Олімпійського. Я бачив достатньо багато документального кіно, яке піднімає з місця і змушує рухатися вперед. Щиро сподіваюся, що глядача, який удостоїв увагою роботу "Людина, яка вічно танцює", воно промотивує саме на ці почуття, адже для такої емоції він і створювався. Якщо опускаються руки, улюблена справа продовжує чинити опір, на душі стає порожньо або ж, якщо все добре і щастя переповнює, а мрії постійно турбують своєї важливістю до виконання... Ця робота для вас", - прокоментував Дмитро Монатік.Робота над фільмом тривала понад три роки. Режисер картини Артем Григорян був архіваріусом команди артиста 7 років гастролей, подорожей і фіксував знакові концерти і події з життя команди по всьому світові. Це кіно про мотивацію. Його найважливіша місія - показати людям, як не опускати руки, коли часто в своєму житті чуєш "ні" і стати найуспішнішим і найтитулованішим артистом сучасної поп-індустрії.Кадри роботи перемежовуються з особистою хронікою MONATIK, де Дмитро показаний не лише як неймовірний трудоголік, а ще й розкривається для глядача, як видатна глибока особистість, що зуміла об'єднати навколо себе мрійників і творців. Вперше на великому екрані перед глядачем постануть - мама, бабуся, друзі дитинства, дружина і діти Дмитра. У фільмі з'являються такі знаменитості, як Костянтин Меладзе, Серьога, Потап, Надя Дорофєєва, Юрій Бардаш, Віталій Дроздов і багато інших.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію