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Російський снайпер вбив на Сході українського військового

Російський снайпер вбив на Сході українського військового
Сьогодні, 27 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське.

В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення, несумісне з життям, повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Північ».

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Фото - ілюстративне

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Теги: Схід, війна, військовий, смерть, снайпер
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