У Польщі не вистачає українських заробітчан: у які галузі кличуть працівників





Про це повідомляє Аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, пише



Сезон збору врожаю ягід у сусідній країні починається наприкінці травня. Але у Польщі побоюються, що велика частина врожаю фермерських господарств через цю проблему може зіпсуватись. Зокрема, врожай може залишившись незібраним на полях.



Теж стосується і готелей, ресторанів та кафе. Працедавцям цієї галузі цьогоріч також бракує кандидатів на посади офіціантів, барменів, баристів, покоївок та кухарів.



Як наголошується, карантин в Польщі через коронавірусу не вплинув на кількість постійних робочих місць для українців, але проблема браку робочої сили саме в сільському господарстві досі не вирішена.



"У пік сезону польським фермерам потрібно щорічно близько 100 тис. сезонних працівників і більшість з них - українці. Польські сезонні робітники здебільшого їдуть в Німеччину, Нідерланди та скандинавські країни, де платять більше, аніж в Польщі, тоді як для українців ці ринки недоступні через пандемію ", - розповіли в Gremi Personal.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі роботодавцям не вистачає сезонних українських заробітчан. Найбільший брак відчувають підприємства у галузях сільського господарства та готельно-ресторанного бізнесу.Про це повідомляє Аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, пише "ТСН" з посиланням на finance.ua.Сезон збору врожаю ягід у сусідній країні починається наприкінці травня. Але у Польщі побоюються, що велика частина врожаю фермерських господарств через цю проблему може зіпсуватись. Зокрема, врожай може залишившись незібраним на полях.Теж стосується і готелей, ресторанів та кафе. Працедавцям цієї галузі цьогоріч також бракує кандидатів на посади офіціантів, барменів, баристів, покоївок та кухарів.Як наголошується, карантин в Польщі через коронавірусу не вплинув на кількість постійних робочих місць для українців, але проблема браку робочої сили саме в сільському господарстві досі не вирішена."У пік сезону польським фермерам потрібно щорічно близько 100 тис. сезонних працівників і більшість з них - українці. Польські сезонні робітники здебільшого їдуть в Німеччину, Нідерланди та скандинавські країни, де платять більше, аніж в Польщі, тоді як для українців ці ринки недоступні через пандемію ", - розповіли в Gremi Personal.

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