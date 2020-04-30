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У Польщі не вистачає українських заробітчан: у які галузі кличуть працівників

У Польщі не вистачає українських заробітчан: у які галузі кличуть працівників
У Польщі роботодавцям не вистачає сезонних українських заробітчан. Найбільший брак відчувають підприємства у галузях сільського господарства та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє Аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, пише "ТСН" з посиланням на finance.ua.

Сезон збору врожаю ягід у сусідній країні починається наприкінці травня. Але у Польщі побоюються, що велика частина врожаю фермерських господарств через цю проблему може зіпсуватись. Зокрема, врожай може залишившись незібраним на полях.

Теж стосується і готелей, ресторанів та кафе. Працедавцям цієї галузі цьогоріч також бракує кандидатів на посади офіціантів, барменів, баристів, покоївок та кухарів.

Як наголошується, карантин в Польщі через коронавірусу не вплинув на кількість постійних робочих місць для українців, але проблема браку робочої сили саме в сільському господарстві досі не вирішена.

"У пік сезону польським фермерам потрібно щорічно близько 100 тис. сезонних працівників і більшість з них - українці. Польські сезонні робітники здебільшого їдуть в Німеччину, Нідерланди та скандинавські країни, де платять більше, аніж в Польщі, тоді як для українців ці ринки недоступні через пандемію ", - розповіли в Gremi Personal.

Фото - ілюстративне

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Теги: Польща, заробітчани, українці
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