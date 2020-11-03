На Волині з'явилася перша патронатна сім'я. ФОТО

Надія та Олександр Панасюки із села Дігтів.



Про це повідомляє володимирська газета



Урочисте підписання угоди відбулось у їхньому великому затишному домі, куди завітав з подарунками міський голова Ігор Пальонка з заступником Андрієм Гудимом, а також керівниці служби у справах дітей виконкому міської ради та міського центру соцслужб Лілія Сидорук і Вікторія Юхимюк, на плечі яких лягли усі попередні організаційні моменти та подальший супровід родини.



«Місце знайдеться усім», – говорить мама Надія Олександрівна, яка зацікавилась створення патронатної сім’ї, випадково почувши про неї у службі в справах дітей, куди звернулась за довідкою. Відтак, родина пройшла відповідний навчальний курс, розроблений мультидисциплінарною командою фахівців у сфері захисту дитинства. А після оформлення документів мама стала патронатною, а її старша, повнолітня донька, теж, до речі, Надія – помічницею.



Сім’я за умовами постанови, що регламентує діяльність таких форм влаштування дітей, прийматиме у своє коло неповнолітніх, котрі в силу життєвих труднощів тимчасово залишились без піклування батьків. Таке перебування дітей у родині триватиме на період налагодження їхніми біологічними батьками умов для життя і виховання неповнолітніх, або мінімізації складних життєвих обставин, або ж до вирішення долі дитини в судовому порядку та влаштування її до інших, постійних форм сімейного виховання – прийомної сім’ї, ДБСТ чи опікунської родини.



Вже у день відкриття, відразу після урочистостей, сім’я Панасюків зустрічала двох перших вилучених з біологічної родини дітей шести і 12 років, яких привезли із притулку, що в місті Рожище.



Та не лише тим дивує подружжя Панасюків, що зважилось надавати тимчасовий прихисток знедоленим дітям, – Надія з Олександром, яким Бог не дав власних дітей, свого часу створили прийомну сім’ю для осиротілих братика й сестрички з одного із сіл нашого району, а опісля того всиновили та вдочерили ще вісьмох дітей з різних куточків України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розпочала функціонування нова для Волинської області форма тимчасового влаштування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Патронатну родину створилитаіз села Дігтів.Про це повідомляє володимирська газета "Слово правди" Урочисте підписання угоди відбулось у їхньому великому затишному домі, куди завітав з подарунками міський головаз заступником, а також керівниці служби у справах дітей виконкому міської ради та міського центру соцслужб, на плечі яких лягли усі попередні організаційні моменти та подальший супровід родини.«Місце знайдеться усім», – говорить мама Надія Олександрівна, яка зацікавилась створення патронатної сім’ї, випадково почувши про неї у службі в справах дітей, куди звернулась за довідкою. Відтак, родина пройшла відповідний навчальний курс, розроблений мультидисциплінарною командою фахівців у сфері захисту дитинства. А після оформлення документів мама стала патронатною, а її старша, повнолітня донька, теж, до речі, Надія – помічницею.Сім’я за умовами постанови, що регламентує діяльність таких форм влаштування дітей, прийматиме у своє коло неповнолітніх, котрі в силу життєвих труднощів тимчасово залишились без піклування батьків. Таке перебування дітей у родині триватиме на період налагодження їхніми біологічними батьками умов для життя і виховання неповнолітніх, або мінімізації складних життєвих обставин, або ж до вирішення долі дитини в судовому порядку та влаштування її до інших, постійних форм сімейного виховання – прийомної сім’ї, ДБСТ чи опікунської родини.Вже у день відкриття, відразу після урочистостей, сім’я Панасюків зустрічала двох перших вилучених з біологічної родини дітей шести і 12 років, яких привезли із притулку, що в місті Рожище.Та не лише тим дивує подружжя Панасюків, що зважилось надавати тимчасовий прихисток знедоленим дітям, – Надія з Олександром, яким Бог не дав власних дітей, свого часу створили прийомну сім’ю для осиротілих братика й сестрички з одного із сіл нашого району, а опісля того всиновили та вдочерили ще вісьмох дітей з різних куточків України.

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