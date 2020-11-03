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На Волині з'явилася перша патронатна сім'я. ФОТО

На Волині з'явилася перша патронатна сім'я. ФОТО
Розпочала функціонування нова для Волинської області форма тимчасового влаштування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Патронатну родину створили Надія та Олександр Панасюки із села Дігтів.

Про це повідомляє володимирська газета "Слово правди".

Урочисте підписання угоди відбулось у їхньому великому затишному домі, куди завітав з подарунками міський голова Ігор Пальонка з заступником Андрієм Гудимом, а також керівниці служби у справах дітей виконкому міської ради та міського центру соцслужб Лілія Сидорук і Вікторія Юхимюк, на плечі яких лягли усі попередні організаційні моменти та подальший супровід родини.

«Місце знайдеться усім», – говорить мама Надія Олександрівна, яка зацікавилась створення патронатної сім’ї, випадково почувши про неї у службі в справах дітей, куди звернулась за довідкою. Відтак, родина пройшла відповідний навчальний курс, розроблений мультидисциплінарною командою фахівців у сфері захисту дитинства. А після оформлення документів мама стала патронатною, а її старша, повнолітня донька, теж, до речі, Надія – помічницею.

Сім’я за умовами постанови, що регламентує діяльність таких форм влаштування дітей, прийматиме у своє коло неповнолітніх, котрі в силу життєвих труднощів тимчасово залишились без піклування батьків. Таке перебування дітей у родині триватиме на період налагодження їхніми біологічними батьками умов для життя і виховання неповнолітніх, або мінімізації складних життєвих обставин, або ж до вирішення долі дитини в судовому порядку та влаштування її до інших, постійних форм сімейного виховання – прийомної сім’ї, ДБСТ чи опікунської родини.

Вже у день відкриття, відразу після урочистостей, сім’я Панасюків зустрічала двох перших вилучених з біологічної родини дітей шести і 12 років, яких привезли із притулку, що в місті Рожище.

Та не лише тим дивує подружжя Панасюків, що зважилось надавати тимчасовий прихисток знедоленим дітям, – Надія з Олександром, яким Бог не дав власних дітей, свого часу створили прийомну сім’ю для осиротілих братика й сестрички з одного із сіл нашого району, а опісля того всиновили та вдочерили ще вісьмох дітей з різних куточків України.

На Волині з'явилася перша патронатна сім'я. ФОТО
На Волині з'явилася перша патронатна сім'я. ФОТО
На Волині з'явилася перша патронатна сім'я. ФОТО
На Волині з'явилася перша патронатна сім'я. ФОТО



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Теги: патронатна сім'я, Володимирщина, перша
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