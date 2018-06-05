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Синоптики розповіли, чи буде червень теплим

Синоптики розповіли, чи буде червень теплим
В Україні у червні очікують періоди з дощами та грозами. А загалом погода буде мінливою.

Про це Фактам розповіли синоптики.

"Погоду найближчими днями буде визначати циклон, який утворюється над Україною. Він принесе дощі різної інтенсивності, шквали, місцями можливий і град. Температура повітря — 22−28 градусів, а на заході та півночі країни — прохолодно, близько 15−20. З 31 травня холодне повітря заходить у всі регіони країни. Тому на початку червня ми будемо мати практично по всій Україні температурний фон приблизно 15−20 градусів, місцями стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 23. Також на початку червня інтенсивність дощів зменшиться, опади будуть невеликі". — розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Народний синоптик Леонід Горбань розповів «ФАКТАМ», що прийдешнє літо буде дуже спекотним, з дощами та грозами, погода очікується примхлива й мінлива.

«У червні буде тепло. Так, з 1−2 червня очікується тепла погода, але з дощами. З 3 по 5 червня буде жарко і сухо, а з 6 по 7 червня дощі повернуться. З 23 червня й до кінця місяця — помірна тепла погода», — говорить народний синоптик.

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Теги: червень, погода, прогноз, синоптики
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