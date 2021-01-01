Відпочинок на Азовському морі: ТОП-3 найбільш тихі курорти України*





Для когось відпочинок на Азовському морі складно уявити без розваг і всіляких активностей на будь-який смак і вік. Саме заради цього багато відпочивальників їдуть в популярну Кирилівку, Бердянськ і Генгірку на Арабатській Стрілці. Але разом з тим в останні роки українці, яких вже не так просто здивувати аквапарком, дельфінарієм та іншими розвагами, все більше шукають можливості відпочити там, де менше людей і більше тиші.



У цей контекст гарно вписуються Стрілкове.



№1 – Урзуф та інші курорти Мангушського району



Урзуф - це селище, розташоване на півдні Донецької області неподалік від кордону із Запорізькою областю. З 1998 він є курортом державного значення. Особливість Урзуфа в цікавому переплетенні грецької та української культур, що явно простежується в місцевій архітектурі і кухні.



Головна його цінність для відпочивальників - тепле море з поступово наростаючою глибиною, а також широкі і чисті піщано-черепашкові пляжі, серед яких є пологі і зі спусками, обладнаними сходами. Житло для відпочивальників представлене базами відпочинку, пансіонатами, гостьовими будинками, а також є дитячі оздоровчі табори і наметове містечко.



Інфраструктура в Урзуфі розвинена порівняно непогано і включає всі необхідні для відпочинку об'єкти: магазини, ринок, аптеки і банкомат. І хоча тут немає масових розваг, які приваблюють натовпи туристів, є необхідний мінімум, орієнтований в основному на дитячу аудиторію, що включає невеликий луна-парк, зоопарк і мотузкове містечко.



Мангушський район, а з липня 2020 року Маріупольський район Донецької області, розташований на узбережжі Білосарайської і Таганрозької заток Азовського моря і включає кілька курортних сіл, серед яких найбільш популярними вважають Мелекіне і Білосарайська коса.



Ці рекреації характеризуються неглибоким і теплим морем з пологим дном і поступовим заглибленням, просторими піщаними пляжами і вельми демократичними цінами на відпочинок і житло.



Відсутність розвинутої курортної інфраструктури та, як наслідок, великого потоку туристів перетворюють приморські селища в підходяще місце не тільки для любителів спокійного відпочинку на відстані від масових розваг і курортної метушні, а й для відпочивальників з дітьми, які надають перевагу тихим і екологічно чистим рекреаціям.



№2 – Приморськ



Приморськ - це невелике курортне місто в Запорізькій області, яке, незважаючи на свій адміністративний статус, відрізняється специфічним форматом відпочинку практично без будь-яких розваг і альтернативи відпочинку на пляжі.



Чисте і тепле море з піщаним дном в районі курорту зберігає безпечну дитячу глибину і комфортну для дорослих динаміку заглиблення. Місцеві пляжі широкі, переважно пологі, з піщано-черепашковим покриттям, ніколи не бувають переповнені, і завжди є вільне місце як для відпочинку, так і для спортивних ігор і дитячих забав в піску. З боку курортної забудови їх оточує ланцюжок мілководних лиманів, через які перекинуті пішохідні містки.



На курорті представлений досить широкий вибір житла, різного за ступенем зручності і ціновими позиціями, тому оптимальний варіант зможе обрати кожен відпочивальник.



№3 - Стрілкове



Стрілкове - самий малорозвинений курорт Арабатської Стрілки, що в Херсонській області, в той же час є одним із кращих місць для спокійного і усамітненого відпочинку.



Стрімке заглиблення моря в районі Стрілкового, наявність мінімуму інфраструктури і відсутність розваг роблять курорт привабливим для тих, кому хочеться насолодитися самим морем і на час відсторонитися від шуму і метушні великого міста, а вечорами слухати не гучну музику, що доноситься з кафе і клубів, а шум хвиль.



Крім того, селище затребуване серед прихильників оздоровлення природними факторами. В 3 км на південь від нього в рамках комплексу «Арабатські терми» розташоване термальне джерело з мінеральними йодо-бромними хлоридно-натрієвими водами, яке наділене цілющими властивостями, а поруч із ним - унікальне гліцеринове озеро з водою, насиченою природними маслами, які позитивно впливають на волосся і шкіру.



Словом, на Азовському морі можна не тільки засмагнути і вдосталь накупатися, а й відпочити від людей, насолодитися тишею, спокоєм і можливістю побути наодинці з собою і природою.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останні 5-10 років багато азовських курортів обзавелися розвиненою розважальною інфраструктурою і перетворилися на справжні епіцентри курортного життя. При цьому на узбережжі все ще залишилися місця, орієнтовані на любителів спокійного пляжного відпочинку. У трійці найбільш тихих курортів України, розташованих на Азовському морі, виявилися Урзуф з Білосарайською косою, Приморськ і Стрілкове, повідомляє Інформатор із посиланням на Azov.UA Для когось відпочинок на Азовському морі складно уявити без розваг і всіляких активностей на будь-який смак і вік. Саме заради цього багато відпочивальників їдуть в популярну Кирилівку, Бердянськ і Генгірку на Арабатській Стрілці. Але разом з тим в останні роки українці, яких вже не так просто здивувати аквапарком, дельфінарієм та іншими розвагами, все більше шукають можливості відпочити там, де менше людей і більше тиші.У цей контекст гарно вписуються Урзуф та інші маловідомі курорти Мангушського району, Приморськ - це селище, розташоване на півдні Донецької області неподалік від кордону із Запорізькою областю. З 1998 він є курортом державного значення. Особливість Урзуфа в цікавому переплетенні грецької та української культур, що явно простежується в місцевій архітектурі і кухні.Головна його цінність для відпочивальників - тепле море з поступово наростаючою глибиною, а також широкі і чисті піщано-черепашкові пляжі, серед яких є пологі і зі спусками, обладнаними сходами. Житло для відпочивальників представлене базами відпочинку, пансіонатами, гостьовими будинками, а також є дитячі оздоровчі табори і наметове містечко.Інфраструктура в Урзуфі розвинена порівняно непогано і включає всі необхідні для відпочинку об'єкти: магазини, ринок, аптеки і банкомат. І хоча тут немає масових розваг, які приваблюють натовпи туристів, є необхідний мінімум, орієнтований в основному на дитячу аудиторію, що включає невеликий луна-парк, зоопарк і мотузкове містечко.Мангушський район, а з липня 2020 року Маріупольський район Донецької області, розташований на узбережжі Білосарайської і Таганрозької заток Азовського моря і включає кілька курортних сіл, серед яких найбільш популярними вважають Мелекіне і Білосарайська коса.Ці рекреації характеризуються неглибоким і теплим морем з пологим дном і поступовим заглибленням, просторими піщаними пляжами і вельми демократичними цінами на відпочинок і житло.Відсутність розвинутої курортної інфраструктури та, як наслідок, великого потоку туристів перетворюють приморські селища в підходяще місце не тільки для любителів спокійного відпочинку на відстані від масових розваг і курортної метушні, а й для відпочивальників з дітьми, які надають перевагу тихим і екологічно чистим рекреаціям.- це невелике курортне місто в Запорізькій області, яке, незважаючи на свій адміністративний статус, відрізняється специфічним форматом відпочинку практично без будь-яких розваг і альтернативи відпочинку на пляжі.Чисте і тепле море з піщаним дном в районі курорту зберігає безпечну дитячу глибину і комфортну для дорослих динаміку заглиблення. Місцеві пляжі широкі, переважно пологі, з піщано-черепашковим покриттям, ніколи не бувають переповнені, і завжди є вільне місце як для відпочинку, так і для спортивних ігор і дитячих забав в піску. З боку курортної забудови їх оточує ланцюжок мілководних лиманів, через які перекинуті пішохідні містки.На курорті представлений досить широкий вибір житла, різного за ступенем зручності і ціновими позиціями, тому оптимальний варіант зможе обрати кожен відпочивальник.- самий малорозвинений курорт Арабатської Стрілки, що в Херсонській області, в той же час є одним із кращих місць для спокійного і усамітненого відпочинку.Стрімке заглиблення моря в районі Стрілкового, наявність мінімуму інфраструктури і відсутність розваг роблять курорт привабливим для тих, кому хочеться насолодитися самим морем і на час відсторонитися від шуму і метушні великого міста, а вечорами слухати не гучну музику, що доноситься з кафе і клубів, а шум хвиль.Крім того, селище затребуване серед прихильників оздоровлення природними факторами. В 3 км на південь від нього в рамках комплексу «Арабатські терми» розташоване термальне джерело з мінеральними йодо-бромними хлоридно-натрієвими водами, яке наділене цілющими властивостями, а поруч із ним - унікальне гліцеринове озеро з водою, насиченою природними маслами, які позитивно впливають на волосся і шкіру.Словом, на Азовському морі можна не тільки засмагнути і вдосталь накупатися, а й відпочити від людей, насолодитися тишею, спокоєм і можливістю побути наодинці з собою і природою.

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