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У Ковелі відбудеться велопробіг

У Ковелі відбудеться велопробіг
У Ковелі в неділю, 30 травня, відбудеться велодень.

Традиційно всі велосипедисти міста збираються разом на площі Героїв Майдану. Стартуватимуть з вулиці Незалежності о 10-й годині, - йдеться на сайті Ковельради.

Учасники здійснять мандрівку Ковелем, щоб підтримати велосипедний рух і показати, що ковельчани дбають про екологію і власне здоров’я. Вкотре нагадати, що велосипедисти – повноцінні учасники дорожнього руху.

Фінішуватимуть любителі їзди на двоколісних транспортних засобах біля Будинку рад, де відбудеться розіграш цінних призів.

Організатори спортивного дійства закликають людей різного віку долучитися до заходу.

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Теги: велодень, Ковель
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