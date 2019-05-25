У Ковелі відбудеться велопробіг





Традиційно всі велосипедисти міста збираються разом на площі Героїв Майдану. Стартуватимуть з вулиці Незалежності о 10-й годині, - йдеться на сайті Ковельради.



Учасники здійснять мандрівку Ковелем, щоб підтримати велосипедний рух і показати, що ковельчани дбають про екологію і власне здоров’я. Вкотре нагадати, що велосипедисти – повноцінні учасники дорожнього руху.



Фінішуватимуть любителі їзди на двоколісних транспортних засобах біля Будинку рад, де відбудеться розіграш цінних призів.



Організатори спортивного дійства закликають людей різного віку долучитися до заходу.

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