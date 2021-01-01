У Луцьку на хабарі у 1000 доларів зловили проректора університету
Сьогодні, 16:25
У Луцьку затримали «на гарячому» високопосадовця університету, який отримав хабар.
Павоохоронці викрили та задокументували злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовою особою державного технічного закладу вищої освіти України, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Під час проведення слідчих дій встановили, що проректор одного з луцьких ВНЗ, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою власного збагачення, вимагав та отримав від товариства тисячу доларів США за безперешкодне надання в оренду складських приміщень для їх використання у господарській діяльності.
Сьогодні, 27 травня, правоохоронці затримали його «на гарячому» прямо у службовому кабінеті. Кошти вилучили.
Наразі вирішують питання про затримання службовця в порядку ст. 208 КПК України, оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
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Павоохоронці викрили та задокументували злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовою особою державного технічного закладу вищої освіти України, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Під час проведення слідчих дій встановили, що проректор одного з луцьких ВНЗ, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою власного збагачення, вимагав та отримав від товариства тисячу доларів США за безперешкодне надання в оренду складських приміщень для їх використання у господарській діяльності.
Сьогодні, 27 травня, правоохоронці затримали його «на гарячому» прямо у службовому кабінеті. Кошти вилучили.
Наразі вирішують питання про затримання службовця в порядку ст. 208 КПК України, оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
То у нас в політесі
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