У Луцьку на хабарі у 1000 доларів зловили проректора університету

У Луцьку затримали «на гарячому» високопосадовця університету, який отримав хабар.Павоохоронці викрили та задокументували злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовою особою державного технічного закладу вищої освіти України, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Під час проведення слідчих дій встановили, що проректор одного з луцьких ВНЗ, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою власного збагачення, вимагав та отримав від товариства тисячу доларів США за безперешкодне надання в оренду складських приміщень для їх використання у господарській діяльності.Сьогодні, 27 травня, правоохоронці затримали його «на гарячому» прямо у службовому кабінеті. Кошти вилучили.Наразі вирішують питання про затримання службовця в порядку ст. 208 КПК України, оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.