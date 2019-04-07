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Прикордонники організували екскурсію для луцьких школярів. ВІДЕО

Прикордонники організували екскурсію для луцьких школярів. ВІДЕО
22 дітей луцької загальноосвітньої школи №12 відвідали експозицію Луцького прикордонного загону. Дітям показали зброю та військову техніку.

Про це розповіла "Суспільному Волині" завідувачка музею Марія Столярук.

З 2012 року, від коли запрацював музей, і до сьогодні його відвідало майже дві тисячі дітей, — каже Марія Столярук. Нині тут налічується 680 експонатів, частина із них привезена із зони бойових дій на сході України. Найстаріший експонат періоду Першої Світової війни.

На плацу дітей зустрічав військовий оркестр луцьких прикордонників.

Дітям показали військову техніку.
Прикордонники організували екскурсію для луцьких школярів. ВІДЕО

Розповіли про спеціальні засоби, радіостанції, біноклі. Показали бронежилети, налокітники, наколінники, тактичні окуляри, біноклі. Розповіли про автомат Калашникова і ручний кулемет.

Школярі розмалювали листівку, аналогів якої не має в Україні, — розповів заступник начальника Луцького прикордонного загону Петро Жовнич. З його слів, ця розмальовка навчає дітей географії, історії і особливості несення прикордонної служби.
Прикордонники організували екскурсію для луцьких школярів. ВІДЕО
Прикордонники організували екскурсію для луцьких школярів. ВІДЕО

Школярі написали побажання тим захисникам України, які зараз перебувають в зоні проведення Операції об’єднаних сил.




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Теги: екскурсія, прикордонники Луцького загону, школярі
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