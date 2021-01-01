вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

28 травня на Волині: гортаючи календар

28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження депутат Луцької міської ради, бізнесмен Микола Яручик, а також артистка Волинського обласного академічного драматичного театру Наталія Мельничук.

Також день народження 28 травня у лідера гурту «Тартак», уродженця Луцька Сашка Положинського (на фото).

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить ім’я Дмитро.

Бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли в Україну приїде Вселенський Патріарх
Сьогодні, 00:15
28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні стався землетрус
27 травень, 23:35
У волинському місті зіткнулися ВАЗ і BMW. ФОТО
27 травень, 22:52
Знайшли хворого чоловіка, який втік із психлікарні у Липинах
27 травень, 22:09
Схожі новини
26 травня на Волині: гортаючи календар 26 травня на Волині: гортаючи календар
26 травень, 00:00
22 травня на Волині: гортаючи календар 22 травня на Волині: гортаючи календар
22 травень, 00:00
20 травня на Волині: гортаючи календар 20 травня на Волині: гортаючи календар
20 травень, 00:00
18 травня на Волині: гортаючи календар 18 травня на Волині: гортаючи календар
18 травень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпочинок на Азовському морі: ТОП-3 найбільш тихі курорти України*
27 травень, 16:30
 1
Повідомили, коли в Україну приїде Вселенський Патріарх
Сьогодні, 00:15
 0
28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні стався землетрус
27 травень, 23:35
 0
У волинському місті зіткнулися ВАЗ і BMW. ФОТО
27 травень, 22:52
 0
Медіа
відео
1/8