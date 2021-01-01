У луцький СІЗО в'язню під виглядом соку надіслали 12 літрів спиртного. ФОТО

Працівники ДУ "Луцький слідчий ізолятор" виявили у посилці, яка надійшла для одного з ув'язнених, спиртне.Про це йдеться на сторінці Луцького СІЗО."27 травня, близько 16 години 10 хвилин в ході реалізації оперативної інформації, працівниками державної установи "Луцький слідчий ізолятор" під час догляду вмісту посилки, яка надійшла на ім'я ув'язненого К. від громадянина Ш., було виявлено та вилучено 12 (дванадцять) літрів спирто-горілчаних виробів", - йдеться у повідомленні на сторінці ізолятору.Спиртне знаходилося у банках зі соку.Наразі заборонені напої вилучили та проводять службову перевірку.