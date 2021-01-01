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У селі поблизу Луцька активісти висадили майже 300 кущів барбарису. ФОТО

У селі поблизу Луцька активісти висадили майже 300 кущів барбарису. ФОТО
Близько 300 кущів барбарису висадили біля адмінприміщення у Промені. Місцеві активісти продовжують впорядкування території, вирішили посадити рослини, адже впевнені, що вони стануть окрасою села.

Про це повідомляють на сайті Боратинської громади.

«Ми обрали для висадки декоративний барбарис. Він не потребує особливого догляду. Не примхливий до погодних умов, спокійно переносить мороз і спеку. Має привабливий багряний колір і аромат, – пояснює староста сіл староста сіл Промінь, Мстишин, Вербаїв, Коршовець, Лучиці Вікторія Косарук. – Переконані, що зовсім скоро кущі барбарису стануть справжньою окрасою Променя та радуватимуть око мешканців та гостей села».

Цікаво, що посадкові роботи здійснювали за унікальною методикою екосаду – під час висадки кущів використовували органічні добрива: перегній, гумус, попіл, біочар. Секрети агротехнологій місцеві мешканці дізналися під час освітнього експериментально-дослідницького аграрного практикуму «Від компосту до чорнозему», що відбувся минулого тижня у Мстишині.

У селі поблизу Луцька активісти висадили майже 300 кущів барбарису. ФОТО
У селі поблизу Луцька активісти висадили майже 300 кущів барбарису. ФОТО
У селі поблизу Луцька активісти висадили майже 300 кущів барбарису. ФОТО

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Теги: Боратинська громада, активісти, кущі барбарису
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