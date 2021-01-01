«Волиньгаз»: технічне обслуговування внутрішніх мереж замовили 700 клієнтів





Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу»



Відповідно до українського законодавства, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у приватних будинках і квартирах несуть їхні власники.



«Наша компанія пропонує споживачам технічне обслуговування внутрішніх мереж за фіксованою ціною. Вона становить 300 грн. на рік. Таким чином, кожна родина може подбати про безпеку – свою і близьких. Адже саме регулярне технічне обслуговування раз на рік дозволяє безпечно споживати газ, утримуючи мережі у безаварійному стані», – зауважив директор з капітального будівництва АТ «Волиньгаз» Сергій Галянт.



Укладення договору відбувається на добровільних засадах. До вартості договору не включене обслуговування газових приладів та ремонт внутрішніх мереж та приладів обліку. Згідно з чинним законодавством, технічне обслуговування – це контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення та інші операції з утримання працездатності і справності газових мереж.

Клієнт, який підписує угоду на проведення ТО з газорозподільною компанією за 300 грн на рік, отримує:



– обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу;

– приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів;

– огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;

– перевірку працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах, усунення витоків на муфтових з’єднаннях.



АТ «Волиньгаз» закликає споживачів подбати про безпеку та провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж. Замовити послугу можна у





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міжопалювальний період – найзручніший час для того, щоб провести обстеження та технічне обслуговування внутрішніх мереж газопостачання. Особливо це стосується приватних домоволодінь, які використовують газ для опалення. Більше 700 клієнтів АТ «Волиньгаз» замовили у компанії послугу з технічного обслуговування внутрішніх мереж газопостачання.Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу»Відповідно до українського законодавства, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у приватних будинках і квартирах несуть їхні власники.«Наша компанія пропонує споживачам технічне обслуговування внутрішніх мереж за фіксованою ціною. Вона становить 300 грн. на рік. Таким чином, кожна родина може подбати про безпеку – свою і близьких. Адже саме регулярне технічне обслуговування раз на рік дозволяє безпечно споживати газ, утримуючи мережі у безаварійному стані», – зауважив директор з капітального будівництва АТ «Волиньгаз»Укладення договору відбувається на добровільних засадах. До вартості договору не включене обслуговування газових приладів та ремонт внутрішніх мереж та приладів обліку. Згідно з чинним законодавством, технічне обслуговування – це контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення та інші операції з утримання працездатності і справності газових мереж.Клієнт, який підписує угоду на проведення ТО з газорозподільною компанією за 300 грн на рік, отримує:– обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу;– приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів;– огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;– перевірку працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах, усунення витоків на муфтових з’єднаннях.АТ «Волиньгаз» закликає споживачів подбати про безпеку та провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж. Замовити послугу можна у Клієнтському просторі 104.ua

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