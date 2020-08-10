«Бандерштат-2021»: повідомили дату і формат фестивалю
Сьогодні, 17:42
Організатори повідомили дату та формат проведення відомого на Волині фестивалю "Бандерштат", який традиційно відбувається у селі Рованці. Тож фестиваль українського духу пройде 6-8 серпня.
Про це вони написали на офіційній сторінці "Бандерштату" у фейсбуці.
Фестиваль відбудеться у звичному для докарантинних часів форматі — офлайн.
"Музика, нові знайомства, гутірки з улюбленими авторами та лідерами думок, заходи сонця та кохані люди поруч. Знаємо, що ви скучили за цим!", - написали організатори фестивалю.
Квитки можна купити за цим посиланням.
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Про це вони написали на офіційній сторінці "Бандерштату" у фейсбуці.
Фестиваль відбудеться у звичному для докарантинних часів форматі — офлайн.
"Музика, нові знайомства, гутірки з улюбленими авторами та лідерами думок, заходи сонця та кохані люди поруч. Знаємо, що ви скучили за цим!", - написали організатори фестивалю.
Квитки можна купити за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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