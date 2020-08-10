«Бандерштат-2021»: повідомили дату і формат фестивалю

Організатори повідомили дату та формат проведення відомого на Волині фестивалю "Бандерштат", який традиційно відбувається у селі Рованці. Тож фестиваль українського духу пройде 6-8 серпня.Про це вони написали на офіційній сторінці "Бандерштату" у фейсбуці.Фестиваль відбудеться у звичному для докарантинних часів форматі — офлайн."Музика, нові знайомства, гутірки з улюбленими авторами та лідерами думок, заходи сонця та кохані люди поруч. Знаємо, що ви скучили за цим!", - написали організатори фестивалю.Квитки можна купити за