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«Бандерштат-2021»: повідомили дату і формат фестивалю

«Бандерштат-2021»: повідомили дату і формат фестивалю
Організатори повідомили дату та формат проведення відомого на Волині фестивалю "Бандерштат", який традиційно відбувається у селі Рованці. Тож фестиваль українського духу пройде 6-8 серпня.

Про це вони написали на офіційній сторінці "Бандерштату" у фейсбуці.

Фестиваль відбудеться у звичному для докарантинних часів форматі — офлайн.

"Музика, нові знайомства, гутірки з улюбленими авторами та лідерами думок, заходи сонця та кохані люди поруч. Знаємо, що ви скучили за цим!", - написали організатори фестивалю.

Квитки можна купити за цим посиланням.


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Теги: Бандерштат, дати фестивалю, Рованці, варте уваги
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