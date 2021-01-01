У Ковельському районі викрили злочинну групу, причетну до організації наркобізнесу. ФОТО

У Ковелі та Ковельському районі сьогодні, 27 травня, в рамках кількох відкритих кримінальних проваджень відбулось понад 20 обшуків за місцем проживання осіб, ймовірно, причетних до організації наркобізнесу на Волині.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.«У приміщенні гаражного кооперативу в Ковелі правопорушники організували справжнє місце зберігання заборонених речовин. Їх розповсюдження здійснювалось шляхом так званих «закладок» з використанням телеграм-каналу або «з рук в руки». Злочинну діяльність особи провадили на території Ковельського району та Ковеля, поліція також обґрунтовано підозрює їх у розповсюдженні наркотиків у Княгининській громаді та в мікрорайоні ДПЗ у Луцьку. Очевидно, що йдеться і про інші райони області. Щодо Княгининка, то ситуація тут набула суспільного резонансу. Поліція здійснювала оперативну розробку та документування злочинної діяльності на цій території, однак затримати осіб «на гарячому» завадив завчасний резонанс у ЗМІ. Нині розповсюдження наркотиків тут припинено поліцією», - повідомив начальник ГУНПЗа словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю, під час обшуків вилучили наркотичні речовини (психотропи, коноплі, канабіс та інші), пристрої для їх виготовлення і вживання, шприци з невідомими речовинами, пакетики для фасування наркотиків. Також виявили речі, які можуть бути краденими (відмички, електроінструменти та інше), численні мобільні термінали та телефони, банківські картки, радіостанції, кошти, здобуті злочинним шляхом, предмети, схожі на пістолети та патрони, каміння бурштину тощо.«Наразі кількох фігурантів затримано в порядку статті 208 КПК України, вирішується питання про оголошення їм підозр у виготовленні та розповсюдженні наркотичних речовин. Одному з затриманих уже оголошена підозра та подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою», - повідомив Юрій Крошко.Слідчі дії та обшуки ще тривають, встановлюють причетність фігурантів до інших злочинів.