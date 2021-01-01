вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стало зле за кермом: у селищі на Волині водій протаранив припарковане авто

Стало зле за кермом: у селищі на Волині водій протаранив припарковане авто
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селищі Торчин 26 травня близько 18 години. Водій автомобіля Fiat Fiorino раптово з’їхав на узбіччя та протаранив припарковане авто.

Про це повідомляє видання "Волинські Новини".

Як згодом стало відомо, водію за кермом стало зле, що і спричинило аварійну ситуацію.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, повідомивши, що водій Fiat Fiorino рухався проїжджою частиною дороги, під час руху чоловікові стало погано, він з’їхав з дороги та врізався в Opel Vivaro, який був припаркований обабіч дороги.

Наразі водій Fiat Fiorino перебуває у лікарні. Загрози життю немає.

Відомості відповідним чином зареєстровані. Триває перевірка.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Торчин, аварія, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало зле за кермом: у селищі на Волині водій протаранив припарковане авто
Сьогодні, 18:08
У Ковельському районі викрили злочинну групу, причетну до організації наркобізнесу. ФОТО
Сьогодні, 18:02
«Волиньгаз»: технічне обслуговування внутрішніх мереж замовили 700 клієнтів
Сьогодні, 17:45
«Бандерштат-2021»: повідомили дату і формат фестивалю
Сьогодні, 17:42
«Ми уявляли свій дім таким»: подружжя луцьких телеведучих обрало квартиру у ЖК «StyleUP»*
Сьогодні, 17:35
Схожі новини
На Волині водій за кермом Mercedes збив жінку та залишив місце аварії На Волині водій за кермом Mercedes збив жінку та залишив місце аварії
09 травень, 13:10
Водій за кермом авто, яке злетіло в кювет у Нововолинську, був п’яний Водій за кермом авто, яке злетіло в кювет у Нововолинську, був п’яний
07 квітень, 12:08
П'яний волинянин за кермом ВАЗа злетів у кювет П'яний волинянин за кермом ВАЗа злетів у кювет
26 березень, 10:46
Стало зле за кермом: у Ковелі водій врізався у припарковану вантажівку Стало зле за кермом: у Ковелі водій врізався у припарковану вантажівку
25 березень, 12:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпочинок на Азовському морі: ТОП-3 найбільш тихі курорти України*
Сьогодні, 16:30
 1
Стало зле за кермом: у селищі на Волині водій протаранив припарковане авто
Сьогодні, 18:08
 0
У Ковельському районі викрили злочинну групу, причетну до організації наркобізнесу. ФОТО
Сьогодні, 18:02
 0
«Волиньгаз»: технічне обслуговування внутрішніх мереж замовили 700 клієнтів
Сьогодні, 17:45
 0
«Бандерштат-2021»: повідомили дату і формат фестивалю
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8