Стало зле за кермом: у селищі на Волині водій протаранив припарковане авто





Про це повідомляє видання



Як згодом стало відомо, водію за кермом стало зле, що і спричинило аварійну ситуацію.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, повідомивши, що водій Fiat Fiorino рухався проїжджою частиною дороги, під час руху чоловікові стало погано, він з’їхав з дороги та врізався в Opel Vivaro, який був припаркований обабіч дороги.



Наразі водій Fiat Fiorino перебуває у лікарні. Загрози життю немає.



Відомості відповідним чином зареєстровані. Триває перевірка.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селищі Торчин 26 травня близько 18 години. Водій автомобіля Fiat Fiorino раптово з’їхав на узбіччя та протаранив припарковане авто.Про це повідомляє видання "Волинські Новини". Як згодом стало відомо, водію за кермом стало зле, що і спричинило аварійну ситуацію.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, повідомивши, що водій Fiat Fiorino рухався проїжджою частиною дороги, під час руху чоловікові стало погано, він з’їхав з дороги та врізався в Opel Vivaro, який був припаркований обабіч дороги.Наразі водій Fiat Fiorino перебуває у лікарні. Загрози життю немає.Відомості відповідним чином зареєстровані. Триває перевірка.

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