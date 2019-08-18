На Волині візьмуться за ремонт найгіршої дороги в області





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Як зауважують волинські дорожники, ситуація з фінансуванням ремонтів територіальних шляхів області разюче змінилась у 2020 році. Завдяки програмі «Велике будівництво» торік відновили дорожнє покриття на майже 50 км територіальних доріг, у т.ч. на понад 43 км проведено фінішне асфальтування.



У 2021 році плануємо відремонтувати ще чимало шляхів з індексом «Т», серед яких і ділянка Оленівка – Сокіл дороги Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/, що набула слави найгіршої в області.



Днями оголошено тендери на поточний середній ремонт двох ділянок цієї дороги між населеними пунктами Оленівка та Рожище, загальною протяжністю 18 кілометрів.



Анатолій Посполітак, начальник Служби автомобільних доріг у Волинській області: «Під час прес-конференції, організованої наприкінці 2020 року для інформування громадськості про зроблене за рік для покращення стану автошляхів державного значення області, одна з присутніх журналісток запитала про дорогу, яка є найгіршою.

На що Посполітак відповів, що це ділянка Оленівка – Сокіл автошляху Т-18-02. Цю дорогу, яка через брак коштів тривалий час лише «латалась», добили великоваговики, що курсують з піщаного кар’єру, розташованого поблизу села Сокіл.



"Цю ділянку дороги планували відновити у минулому році, в липні 2020-го оголосили тендер на ремонт майже 11-кілометрового відтинку. Та процедура закупівлі затягнулась до середини грудня, оскільки постійно блокувалась (була низка скарг, проводився моніторинг). У результаті фінансування з цього об’єкта було знято, а торги відмінені", - підкреслисли у САД Волині.



Відтак, у Службі автомобільних доріг у Волинській області прийняли рішення провести коригування проєктно-кошторисної документації на цей об’єкт і відремонтувати на 7 км більше, тобто охопити ремонтом 18-кілометровий відрізок, що пролягає населеними пунктами Оленівка, Сокіл, Топільне і Рожище.



Так, новим проєктом передбачено трьохшарову конструкцію дорожнього одягу, завтовшки 30 см, що включає основу зі щебенево-піщаної суміші, обробленої комплексним в’яжучим матеріалом, та два шари асфальтобетонної суміші. Заасфальтуються з’їзди і примикання, в’їзди в двори. Ще на цій ділянці автошляху з’являться нові дорожні знаки, сигнальні стовпчики, бар’єрне огородження, дорожня розмітка. Нового вигляду набуде і транспортне кільце у м.Рожище.



Під час ремонту дороги відновлюватимуться і розташовані на ній штучні споруди – два мости та водопропускні труби.



Подбали про комфорт не лише для водіїв, а й для пішоходів. У межах населених пунктів будуть відремонтовані існуючі та влаштовані нові пішохідні та тротуарні доріжки. Уздовж дороги запроектовано влаштування понад 7 км ліній зовнішнього освітлення, а також передбачено освітлення пішохідних переходів.



Відремонтують три існуючих автопавільйони, два замінять на нові, ще два існуючих місця зупинки громадського транспорту облаштують відповідно до чинних норм. Також врахували звернення Рожищенської міської ради і встановлять додатково ще сім автопавільйонів у селах Оленівка та Сокіл.



Наразі шукають підприємство, яке виконає всі ці роботи.

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