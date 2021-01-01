вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 28 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 28 травня
У Волинській області завтра, 28 травня, очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ, вдень місцями гроза.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 16-21° тепла.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україну прийде похолодання

У Луцьку завтра, у п'ятницю, також прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За незаконне поводження з боєприпасами волинянину «світить» до 7 років за ґратами
Сьогодні, 20:41
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 28 травня
Сьогодні, 20:00
У селі поблизу Луцька активісти висадили майже 300 кущів барбарису. ФОТО
Сьогодні, 19:31
Розшукують волинянина, який зник декілька днів тому. ФОТО
Сьогодні, 19:05
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 28 травня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 27 травня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 27 травня
26 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 25 травня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 25 травня
24 травень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 22 травня Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 22 травня
21 травень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 21 травня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 21 травня
20 травень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпочинок на Азовському морі: ТОП-3 найбільш тихі курорти України*
Сьогодні, 16:30
 1
За незаконне поводження з боєприпасами волинянину «світить» до 7 років за ґратами
Сьогодні, 20:41
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 28 травня
Сьогодні, 20:00
 0
У селі поблизу Луцька активісти висадили майже 300 кущів барбарису. ФОТО
Сьогодні, 19:31
 0
Розшукують волинянина, який зник декілька днів тому. ФОТО
Сьогодні, 19:05
 0
Медіа
відео
1/8