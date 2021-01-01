Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 28 травня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 16-21° тепла.



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У Луцьку завтра, у п'ятницю, також прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 28 травня, очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ, вдень місцями гроза.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 16-21° тепла.У Луцьку завтра, у п'ятницю, також прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20° тепла.

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