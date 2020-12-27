Розшукують волинянина, який зник декілька днів тому. ФОТО

Костянтина Андрусика, 1948 року народження, жителя м. Ковеля.



Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.



Востаннє його бачили 22.05.2021 року. Нині його місцезнаходження невідоме.



Прикмети: на вигляд близько 70 років, худорлявої статури, зріст близько 170 см, волосся сиве, має бороду. Був одягнений в сірі штани в клітинку, куртка коричневого кольору, кепка чорного кольору, кросівки «NIKE» салатового та червоного кольору



Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами: (03352) 61-6-45, 0953024445 або «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують безвісти зниклого, 1948 року народження, жителя м. Ковеля.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.Востаннє його бачили 22.05.2021 року. Нині його місцезнаходження невідоме.на вигляд близько 70 років, худорлявої статури, зріст близько 170 см, волосся сиве, має бороду. Був одягнений в сірі штани в клітинку, куртка коричневого кольору, кепка чорного кольору, кросівки «NIKE» салатового та червоного кольоруПросять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, повідомити поліцію за телефонами:або

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію