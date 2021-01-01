вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Не дамо ставити місцеве самоврядування на коліна», – депутатка про «повернення» гарячої води у Луцьк. ВІДЕО

«Не дамо ставити місцеве самоврядування на коліна», – депутатка про «повернення» гарячої води у Луцьк. ВІДЕО
Гаряча вода у домівки лучан повернеться, коли ДКП «Луцьктепло» підпише нову угоду з «Нафтогазом України». Ще на попередній сесії Луцької міської ради у вівторок, 18 травня, депутати проголосували за звернення до президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра щодо невідкладних заходів для забезпечення стабільної роботи підприємств ТКЕ в умовах ринку природного газу. Врешті за газ, яким гріє воду «Луцьктепло», вдалося домовитися.

Про важливі звернення Луцької міської ради до керівництва держави та їхні результати говорили в ефірі програми «Відкрита влада. Місто» на телеканалі «Аверс», - повідомляє ІА "Конкурент".

Заступниця голови фракції Громадянського Руху «СВІДОМІ» у Луцькій міській раді Алла Надточій наголосила, що місцеве самоврядування все-таки змусило центральну владу прислухатися до думки мешканців Луцької громади.

«Дійсно, тривалий час в попередній каденції у нас було таке враження, що все відбувається так: написав звернення, пішов листочок – і прийшла відповідь «Розглянемо, чекайте». А то й взагалі відповіді не було. Останнім часом почали звертати увагу», - розповіла депутатка.

Проблема з гарячою водою торкнулася не лише Луцька, а й інших обласних центрів.

Надточій відзначила, що спільна діяльність Асоціації міст України і всіх депутатів, які почали робити ці звернення та «закидати» органи центральної влади листами, дала їм зрозуміти, що вони роблять щось не те і так не може бути.

«Ми не дамо ставити місцеве самоврядування на коліна!», - резюмувала Алла Надточій.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, Луцьк, Алла Надточій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
можливо пані Надточій ініціювала б перегляд тарифів ДО вимкнення води?
Відповісти
І скільки ж тих "свідомітів" у міськраді, що так центральну владу налякали?
Відповісти
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли хворого чоловіка, який втік із психлікарні у Липинах
Сьогодні, 22:09
«Не дамо ставити місцеве самоврядування на коліна», – депутатка про «повернення» гарячої води у Луцьк. ВІДЕО
Сьогодні, 21:26
За незаконне поводження з боєприпасами волинянину «світить» до 7 років за ґратами
Сьогодні, 20:41
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 28 травня
Сьогодні, 20:00
У селі поблизу Луцька активісти висадили майже 300 кущів барбарису. ФОТО
Сьогодні, 19:31
Схожі новини
У Луцьку два будинки – без гарячої води У Луцьку два будинки – без гарячої води
29 квітень, 13:01
Завтра, 15 квітня, частина Луцька залишиться без води Завтра, 15 квітня, частина Луцька залишиться без води
14 квітень, 11:37
Як у Луцьку комунальники борються із боржниками, які роками не платять за воду Як у Луцьку комунальники борються із боржниками, які роками не платять за воду
31 березень, 11:22
Завтра, 31 березня, у деяких районах Луцька не буде води Завтра, 31 березня, у деяких районах Луцька не буде води
30 березень, 17:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпочинок на Азовському морі: ТОП-3 найбільш тихі курорти України*
Сьогодні, 16:30
 1
Знайшли хворого чоловіка, який втік із психлікарні у Липинах
Сьогодні, 22:09
 0
«Не дамо ставити місцеве самоврядування на коліна», – депутатка про «повернення» гарячої води у Луцьк. ВІДЕО
Сьогодні, 21:26
 0
За незаконне поводження з боєприпасами волинянину «світить» до 7 років за ґратами
Сьогодні, 20:41
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 28 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8