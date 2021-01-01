«Не дамо ставити місцеве самоврядування на коліна», – депутатка про «повернення» гарячої води у Луцьк. ВІДЕО





Про важливі звернення Луцької міської ради до керівництва держави та їхні результати говорили в ефірі програми «Відкрита влада. Місто» на телеканалі «Аверс», - повідомляє



Заступниця голови фракції Громадянського Руху «СВІДОМІ» у Луцькій міській раді Алла Надточій наголосила, що місцеве самоврядування все-таки змусило центральну владу прислухатися до думки мешканців Луцької громади.



«Дійсно, тривалий час в попередній каденції у нас було таке враження, що все відбувається так: написав звернення, пішов листочок – і прийшла відповідь «Розглянемо, чекайте». А то й взагалі відповіді не було. Останнім часом почали звертати увагу», - розповіла депутатка.



Проблема з гарячою водою торкнулася не лише Луцька, а й інших обласних центрів.



Надточій відзначила, що спільна діяльність Асоціації міст України і всіх депутатів, які почали робити ці звернення та «закидати» органи центральної влади листами, дала їм зрозуміти, що вони роблять щось не те і так не може бути.



«Ми не дамо ставити місцеве самоврядування на коліна!», - резюмувала Алла Надточій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гаряча вода у домівки лучан повернеться, коли ДКП «Луцьктепло» підпише нову угоду з «Нафтогазом України». Ще на попередній сесії Луцької міської ради у вівторок, 18 травня, депутати проголосували за звернення до президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра щодо невідкладних заходів для забезпечення стабільної роботи підприємств ТКЕ в умовах ринку природного газу. Врешті за газ, яким гріє воду «Луцьктепло», вдалося домовитися.Про важливі звернення Луцької міської ради до керівництва держави та їхні результати говорили в ефірі програми «Відкрита влада. Місто» на телеканалі «Аверс», - повідомляє ІА "Конкурент". Заступниця голови фракції Громадянського Руху «СВІДОМІ» у Луцькій міській раді Алла Надточій наголосила, що місцеве самоврядування все-таки змусило центральну владу прислухатися до думки мешканців Луцької громади.«Дійсно, тривалий час в попередній каденції у нас було таке враження, що все відбувається так: написав звернення, пішов листочок – і прийшла відповідь «Розглянемо, чекайте». А то й взагалі відповіді не було. Останнім часом почали звертати увагу», - розповіла депутатка.Проблема з гарячою водою торкнулася не лише Луцька, а й інших обласних центрів.Надточій відзначила, що спільна діяльність Асоціації міст України і всіх депутатів, які почали робити ці звернення та «закидати» органи центральної влади листами, дала їм зрозуміти, що вони роблять щось не те і так не може бути.«Ми не дамо ставити місцеве самоврядування на коліна!», - резюмувала Алла Надточій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію