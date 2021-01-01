«Волинь» програла команді 8-річних футболістів. ВІДЕО

Луцька «Волинь» зіграла незвичайний матч. Суперниками професійних футболістів стали 8-річні гравці.На полі стадіону «Авангард» футболісти «Волині» провели тренування з наймолодшими вихованцями клубної академії – хлопчиками 2013 року народження, - пише пресслужба клубу.На початку тренування під орудою головного тренера «Волині» Василя Сачка та тренера «Волині» U-8 Романа Іваницького юні футболісти зробили розминку, «поганяли» старших колег у квадраті, а також розбилися на команди та провели цікаві естафети. Змагатися було за що – групи, які фінішували останніми, робили віджимання. Ну а ізюминкою на футбольному святі для талановитої малечі став невеликий футбольний матч на головній арені Луцька проти своїх кумирів. Більшість у кількісному складі зробила свою справу, а «Волинь» U-8 під акомпонемент підтримки головних уболівальників – батьків та родичів – завдала дорослим «хрестоносцям» чи не найприємнішої поразки в їхньому житті – 3:2.Після цього наймолодша команда отримала пам’ятні подарунки від клубу, а також вдосталь пофотографувалась та поспілкувалась з футболістами «Волині».Такі події дуже важливі для клубної футбольної школи – вважає директор ДЮФШ «Волинь» Олександр Стадніцький. «Одне – коли наші наймолодші вихованці спостерігають за своїми кумирами на трибунах. Зовсім інше, коли вони займаються з ними на тренуванні – це точно зарядило їх позитивом та буде мотивувати на нові звершення, а також до занять футболом, щоб вони дивилися на дорослих і виростали уже в хороших професійних футболістів. Саме ці дітки – майбутнє нашого клубу!», - резюмував він.Погодився з цим і головний тренер «Волині» Василь Сачко. Для клубу дуже важливо проникнутися роботою футбольної школи, яка частіше за все залишається непомітною, а посмішки на обличчях футболістів, батьків та цих самих дітей – найголовніше. «Ідей багато. Ми будемо і старших хлопчиків залучати до тренувань команди, аби вони жили і дихали цією командою, бачили роздягальню, пили той чай, який п’ють футболісти, бачили іноді й травми, які отримують вони. Я думаю, чимало з цих хлопчиків, які сьогодні були на тренуванні, будуть грати великий футбол чи стануть майбутніми зірками – як Тимощук чи Федецький, які так само починали свій шлях. Ми хочемо бути ближчими до них і давати їм поштовх як у футболі, так і у житті», - розповів керманич нашої основної команди.З хорошим та позитивним настроєм уже завтра «Волинь» вирушить до Миколаєва, де проти однойменного суперника зіграє перенесений матч Першої ліги (початок – о 17:00 в неділю, 30 травня).