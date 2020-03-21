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Знайшли хворого чоловіка, який втік із психлікарні у Липинах

Знайшли хворого чоловіка, який втік із психлікарні у Липинах
Пацієнта Волинської обласної психіатричної лікарні в селі Липини, який 26 травня втік із медзакладу, знайшли патрульні поліцейські.

Про це Суспільному повідомила речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.

Чоловіка відшукали 27 травня на вулиці Дружби Народів у Луцьку. Цю інформацію телефоном підтвердила чергова медсестра чоловічого психіатричного відділення № 3, яка не назвалася.

Зі слів працівниці відділення медичного закладу, орієнтування щодо зниклого пацієнта напередодні передали поліцейським. Чоловіка знайшли зранку. За яких умов він втік із установи закритого типу – чергова медсестра відповідати відмовилася, зазначивши, що "інформацію про хворих розголошувати не має права".

Нагадаємо, 26 травня з Волинської обласної психіатричної лікарні №1, що на вулиці Теремнівськиій у Липинах, втік хворий чоловік.

Нагадаємо, в липні 2020 року з відділення обласної психіатричної лікарні № 2 в селищі Олика, що на Волині, втік 40-річний пацієнт. Це трапилося під час прогулянки: чоловік переліз через 2-метровий паркан.

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Теги: Луцьк, Липини, хворий
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