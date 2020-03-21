Знайшли хворого чоловіка, який втік із психлікарні у Липинах





Про це Ольга Бузулук.



Чоловіка відшукали 27 травня на вулиці Дружби Народів у Луцьку. Цю інформацію телефоном підтвердила чергова медсестра чоловічого психіатричного відділення № 3, яка не назвалася.



Зі слів працівниці відділення медичного закладу, орієнтування щодо зниклого пацієнта напередодні передали поліцейським. Чоловіка знайшли зранку. За яких умов він втік із установи закритого типу – чергова медсестра відповідати відмовилася, зазначивши, що "інформацію про хворих розголошувати не має права".



Нагадаємо, 26 травня з Волинської обласної психіатричної лікарні №1, що на вулиці Теремнівськиій у Липинах, втік хворий чоловік.



Нагадаємо, в липні 2020 року з відділення обласної психіатричної лікарні № 2 в селищі Олика, що на Волині, втік 40-річний пацієнт. Це трапилося під час прогулянки: чоловік переліз через 2-метровий паркан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пацієнта Волинської обласної психіатричної лікарні в селі Липини, який 26 травня втік із медзакладу, знайшли патрульні поліцейські.Про це Суспільному повідомила речниця ГУНП у Волинській областіЧоловіка відшукали 27 травня на вулиці Дружби Народів у Луцьку. Цю інформацію телефоном підтвердила чергова медсестра чоловічого психіатричного відділення № 3, яка не назвалася.Зі слів працівниці відділення медичного закладу, орієнтування щодо зниклого пацієнта напередодні передали поліцейським. Чоловіка знайшли зранку. За яких умов він втік із установи закритого типу – чергова медсестра відповідати відмовилася, зазначивши, що "інформацію про хворих розголошувати не має права".Нагадаємо, 26 травня з Волинської обласної психіатричної лікарні №1, що на вулиці Теремнівськиій у Липинах,Нагадаємо, в липні 2020 року з відділення обласної психіатричної лікарні № 2 в селищі Олика, що на Волині, втік 40-річний пацієнт. Це трапилося під час прогулянки: чоловік переліз через 2-метровий паркан.

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