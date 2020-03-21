Знайшли хворого чоловіка, який втік із психлікарні у Липинах
Сьогодні, 22:09
Пацієнта Волинської обласної психіатричної лікарні в селі Липини, який 26 травня втік із медзакладу, знайшли патрульні поліцейські.
Про це Суспільному повідомила речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.
Чоловіка відшукали 27 травня на вулиці Дружби Народів у Луцьку. Цю інформацію телефоном підтвердила чергова медсестра чоловічого психіатричного відділення № 3, яка не назвалася.
Зі слів працівниці відділення медичного закладу, орієнтування щодо зниклого пацієнта напередодні передали поліцейським. Чоловіка знайшли зранку. За яких умов він втік із установи закритого типу – чергова медсестра відповідати відмовилася, зазначивши, що "інформацію про хворих розголошувати не має права".
Нагадаємо, 26 травня з Волинської обласної психіатричної лікарні №1, що на вулиці Теремнівськиій у Липинах, втік хворий чоловік.
Нагадаємо, в липні 2020 року з відділення обласної психіатричної лікарні № 2 в селищі Олика, що на Волині, втік 40-річний пацієнт. Це трапилося під час прогулянки: чоловік переліз через 2-метровий паркан.
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Про це Суспільному повідомила речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.
Чоловіка відшукали 27 травня на вулиці Дружби Народів у Луцьку. Цю інформацію телефоном підтвердила чергова медсестра чоловічого психіатричного відділення № 3, яка не назвалася.
Зі слів працівниці відділення медичного закладу, орієнтування щодо зниклого пацієнта напередодні передали поліцейським. Чоловіка знайшли зранку. За яких умов він втік із установи закритого типу – чергова медсестра відповідати відмовилася, зазначивши, що "інформацію про хворих розголошувати не має права".
Нагадаємо, 26 травня з Волинської обласної психіатричної лікарні №1, що на вулиці Теремнівськиій у Липинах, втік хворий чоловік.
Нагадаємо, в липні 2020 року з відділення обласної психіатричної лікарні № 2 в селищі Олика, що на Волині, втік 40-річний пацієнт. Це трапилося під час прогулянки: чоловік переліз через 2-метровий паркан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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