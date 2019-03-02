Повідомили, коли в Україну приїде Вселенський Патріарх
Сьогодні, 00:15
Єпископ Константинопольської православної церкви, митрополит Халкедонський Еммануїл повідомив, коли відбудеться візит Вселенського Патріарха Варфоломія в Україну.
Про це він сказав під час зустрічі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, передає УНН із посиланням на Офіс президента.
"... митрополит Еммануїл висловив упевненість, що очікуваний візит Вселенського Патріарха Варфоломія в Україну в серпні буде підготовлений та пройде якнайкраще", - йдеться у повідомленні.
Митрополит Еммануїл наголосив, що Константинопольська православна церква молиться за закінчення війни на Донбасі та мир в Україні, а також за завершення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та в усьому світі.
Нагадаємо, торік у жовтні Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм і запросили його до України.
Після цього Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що планує відвідати Україну у дні святкування Дня Незалежності у 2021 році.
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Про це він сказав під час зустрічі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, передає УНН із посиланням на Офіс президента.
"... митрополит Еммануїл висловив упевненість, що очікуваний візит Вселенського Патріарха Варфоломія в Україну в серпні буде підготовлений та пройде якнайкраще", - йдеться у повідомленні.
Митрополит Еммануїл наголосив, що Константинопольська православна церква молиться за закінчення війни на Донбасі та мир в Україні, а також за завершення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні та в усьому світі.
Нагадаємо, торік у жовтні Президент України та перша леді зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм і запросили його до України.
Після цього Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що планує відвідати Україну у дні святкування Дня Незалежності у 2021 році.
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