Колишній чемпіон світу повідомив про майбутній бій з Кличком





Слова Бріггса наводить ресурс "Talksport", передає



Колишній чемпіон США в суперважкій вазі визнав, що деталі їх двобою із Кличко в даний час розпливчасті, пояснивши, що до нього щойно надійшла пропозиція недавно. Однак він ствердив, що відразу прийняв пропозицію.



"Доля все розставила по місцях. Я погодився битися з Володимиром Кличком в його першому бою після повернення. Я кажу вам про це першим. Про це не знає навіть моя дружина. Я клянусь богом, клянусь могилою моєї матері. Ніхто про це не знає. Не знаю, чи буде це професіональний або виставковий бій. Мені подзвонили і сказали: "Хочеш битися з Володимиром Кличком?" Я відповів: "Так". Їм не потрібно просити мене двічі", - зізнався Бріггс.



Після того як українець пішов у відставку після поразки від Ентоні Джошуа в 2017 році, Кличко зробив кілька натяків на повернення.



За останні чотири роки висловлювалися припущення, що Кличко може повернутися, коли наступить необхідний вік, щоб побити рекорд Джорджа Формана як найстарішого боксера, який виграв титул чемпіона світу в суперважкій вазі. Форману було 45, коли він переміг Майкла Мурера в 1994 році і тримав пояс, поки йому не виповнилося 46.



У березні Кличко-молодшому виповнилося 45 років, а колишньому володарю поясу WBO Бріггсу - 49.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ексчемпіон світу в суперважкій вазі американець Шеннон Бріггс заявив, що проведе бій з українцем Володимиром Кличком, який завершив кар'єру в 2017-му році.Слова Бріггса наводить ресурс "Talksport", передає УНН Колишній чемпіон США в суперважкій вазі визнав, що деталі їх двобою із Кличко в даний час розпливчасті, пояснивши, що до нього щойно надійшла пропозиція недавно. Однак він ствердив, що відразу прийняв пропозицію."Доля все розставила по місцях. Я погодився битися з Володимиром Кличком в його першому бою після повернення. Я кажу вам про це першим. Про це не знає навіть моя дружина. Я клянусь богом, клянусь могилою моєї матері. Ніхто про це не знає. Не знаю, чи буде це професіональний або виставковий бій. Мені подзвонили і сказали: "Хочеш битися з Володимиром Кличком?" Я відповів: "Так". Їм не потрібно просити мене двічі", - зізнався Бріггс.Після того як українець пішов у відставку після поразки від Ентоні Джошуа в 2017 році, Кличко зробив кілька натяків на повернення.За останні чотири роки висловлювалися припущення, що Кличко може повернутися, коли наступить необхідний вік, щоб побити рекорд Джорджа Формана як найстарішого боксера, який виграв титул чемпіона світу в суперважкій вазі. Форману було 45, коли він переміг Майкла Мурера в 1994 році і тримав пояс, поки йому не виповнилося 46.У березні Кличко-молодшому виповнилося 45 років, а колишньому володарю поясу WBO Бріггсу - 49.

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