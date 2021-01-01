У Миколаєві продавець редиски погрожував ножем людям, які не хотіли купувати овочі





Поліція затримала зловмисника, пише



Інцидент стався в четвер, 27 травня. За словами продавця, в торгове приміщення зайшов чоловік, приблизно, 30 років і хвилин 10 просив, щоб у нього придбали редиску. Після відмови громадянин став погрожувати з ножем у руках.



Продавці викликали правоохоронців, які затримали хулігана.



Чоловік, побачивши поліцію, заявив, що вбивати нікого не збирався, а просто невдало пожартував.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві в одному з овочевих магазинів чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння спочатку вимагав, щоб у нього купили редиску, а потім, діставши ніж, почав погрожувати вбивством.Поліція затримала зловмисника, пише Кореспондент. Інцидент стався в четвер, 27 травня. За словами продавця, в торгове приміщення зайшов чоловік, приблизно, 30 років і хвилин 10 просив, щоб у нього придбали редиску. Після відмови громадянин став погрожувати з ножем у руках.Продавці викликали правоохоронців, які затримали хулігана.Чоловік, побачивши поліцію, заявив, що вбивати нікого не збирався, а просто невдало пожартував.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію