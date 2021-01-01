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У Миколаєві продавець редиски погрожував ножем людям, які не хотіли купувати овочі

У Миколаєві продавець редиски погрожував ножем людям, які не хотіли купувати овочі
У Миколаєві в одному з овочевих магазинів чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння спочатку вимагав, щоб у нього купили редиску, а потім, діставши ніж, почав погрожувати вбивством.

Поліція затримала зловмисника, пише Кореспондент.

Інцидент стався в четвер, 27 травня. За словами продавця, в торгове приміщення зайшов чоловік, приблизно, 30 років і хвилин 10 просив, щоб у нього придбали редиску. Після відмови громадянин став погрожувати з ножем у руках.

Продавці викликали правоохоронців, які затримали хулігана.

Чоловік, побачивши поліцію, заявив, що вбивати нікого не збирався, а просто невдало пожартував.

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Теги: редиска, курйоз, Миколаїв
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