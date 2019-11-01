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В Україні стався землетрус

В Україні стався землетрус
Жителі населених пунктів Одеської області відчули підземні поштовхи. Епіцентр землетрусу знаходився в Румунії.

26 травня о 00:30 в сейсмічній зоні Вранча, за 57 кілометрів на північний захід від міста Бузеу (Румунія), стався землетрус магнітудою 4,4-4,5 бала за шкалою Ріхтера, - пише Голос України.

Поштовхи землетрусу відчули безпосередньо в самій Румунії та її столиці Бухаресті, а також у населених пунктах Болгарії, Молдови та України, включно з Ізмаїлом.

В епіцентрі землетрусу магнітуда досягала 4,7 бала, землетрус стався на глибині 128-140 кілометрів.

За даними Національного інституту фізики Землі, у цьому місяці в Румунії було зареєстровано 14 землетрусів силою понад 2,2 бала. Зокрема, 21 травня зафіксовано два землетруси магнітудою 2,8 і 2,4 бала за шкалою Ріхтера: у сейсмічному районі Вранча, повіт Бузеу, і в Кріцане, повіт Арад.

Зона Вранча - сейсмоактивна зона, що розташована на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (українських) Карпат у жудеці (повіті) Вранча, Румунія. Максимальна магнітуда землетрусів у цій сейсмоактивної зоні сягає 8,3 бала. Землетруси магнітудою 8,3 в 1940-му, магнітудою 7,2 бала в 1977 році мали катастрофічні наслідки.

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Теги: землетрус, Україна
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