В Україні стався землетрус





26 травня о 00:30 в сейсмічній зоні Вранча, за 57 кілометрів на північний захід від міста Бузеу (Румунія), стався землетрус магнітудою 4,4-4,5 бала за шкалою Ріхтера, - пише

Поштовхи землетрусу відчули безпосередньо в самій Румунії та її столиці Бухаресті, а також у населених пунктах Болгарії, Молдови та України, включно з Ізмаїлом.



В епіцентрі землетрусу магнітуда досягала 4,7 бала, землетрус стався на глибині 128-140 кілометрів.



За даними Національного інституту фізики Землі, у цьому місяці в Румунії було зареєстровано 14 землетрусів силою понад 2,2 бала. Зокрема, 21 травня зафіксовано два землетруси магнітудою 2,8 і 2,4 бала за шкалою Ріхтера: у сейсмічному районі Вранча, повіт Бузеу, і в Кріцане, повіт Арад.



Зона Вранча - сейсмоактивна зона, що розташована на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (українських) Карпат у жудеці (повіті) Вранча, Румунія. Максимальна магнітуда землетрусів у цій сейсмоактивної зоні сягає 8,3 бала. Землетруси магнітудою 8,3 в 1940-му, магнітудою 7,2 бала в 1977 році мали катастрофічні наслідки.

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Поштовхи землетрусу відчули безпосередньо в самій Румунії та її столиці Бухаресті, а також у населених пунктах Болгарії, Молдови та України, включно з Ізмаїлом.В епіцентрі землетрусу магнітуда досягала 4,7 бала, землетрус стався на глибині 128-140 кілометрів.За даними Національного інституту фізики Землі, у цьому місяці в Румунії було зареєстровано 14 землетрусів силою понад 2,2 бала. Зокрема, 21 травня зафіксовано два землетруси магнітудою 2,8 і 2,4 бала за шкалою Ріхтера: у сейсмічному районі Вранча, повіт Бузеу, і в Кріцане, повіт Арад.Зона Вранча - сейсмоактивна зона, що розташована на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (українських) Карпат у жудеці (повіті) Вранча, Румунія. Максимальна магнітуда землетрусів у цій сейсмоактивної зоні сягає 8,3 бала. Землетруси магнітудою 8,3 в 1940-му, магнітудою 7,2 бала в 1977 році мали катастрофічні наслідки.

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