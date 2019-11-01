В Україні стався землетрус
27 травень, 23:35
Жителі населених пунктів Одеської області відчули підземні поштовхи. Епіцентр землетрусу знаходився в Румунії.
26 травня о 00:30 в сейсмічній зоні Вранча, за 57 кілометрів на північний захід від міста Бузеу (Румунія), стався землетрус магнітудою 4,4-4,5 бала за шкалою Ріхтера, - пише Голос України.
Поштовхи землетрусу відчули безпосередньо в самій Румунії та її столиці Бухаресті, а також у населених пунктах Болгарії, Молдови та України, включно з Ізмаїлом.
В епіцентрі землетрусу магнітуда досягала 4,7 бала, землетрус стався на глибині 128-140 кілометрів.
За даними Національного інституту фізики Землі, у цьому місяці в Румунії було зареєстровано 14 землетрусів силою понад 2,2 бала. Зокрема, 21 травня зафіксовано два землетруси магнітудою 2,8 і 2,4 бала за шкалою Ріхтера: у сейсмічному районі Вранча, повіт Бузеу, і в Кріцане, повіт Арад.
Зона Вранча - сейсмоактивна зона, що розташована на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (українських) Карпат у жудеці (повіті) Вранча, Румунія. Максимальна магнітуда землетрусів у цій сейсмоактивної зоні сягає 8,3 бала. Землетруси магнітудою 8,3 в 1940-му, магнітудою 7,2 бала в 1977 році мали катастрофічні наслідки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
26 травня о 00:30 в сейсмічній зоні Вранча, за 57 кілометрів на північний захід від міста Бузеу (Румунія), стався землетрус магнітудою 4,4-4,5 бала за шкалою Ріхтера, - пише Голос України.
Поштовхи землетрусу відчули безпосередньо в самій Румунії та її столиці Бухаресті, а також у населених пунктах Болгарії, Молдови та України, включно з Ізмаїлом.
В епіцентрі землетрусу магнітуда досягала 4,7 бала, землетрус стався на глибині 128-140 кілометрів.
За даними Національного інституту фізики Землі, у цьому місяці в Румунії було зареєстровано 14 землетрусів силою понад 2,2 бала. Зокрема, 21 травня зафіксовано два землетруси магнітудою 2,8 і 2,4 бала за шкалою Ріхтера: у сейсмічному районі Вранча, повіт Бузеу, і в Кріцане, повіт Арад.
Зона Вранча - сейсмоактивна зона, що розташована на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (українських) Карпат у жудеці (повіті) Вранча, Румунія. Максимальна магнітуда землетрусів у цій сейсмоактивної зоні сягає 8,3 бала. Землетруси магнітудою 8,3 в 1940-му, магнітудою 7,2 бала в 1977 році мали катастрофічні наслідки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, коли в Україну приїде Вселенський Патріарх
Сьогодні, 00:15
28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні стався землетрус
27 травень, 23:35
У волинському місті зіткнулися ВАЗ і BMW. ФОТО
27 травень, 22:52
Знайшли хворого чоловіка, який втік із психлікарні у Липинах
27 травень, 22:09