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Захистила: на Рівненщині 9-річна дівчинка вдарила ножем співмешканця матері

Захистила: на Рівненщині 9-річна дівчинка вдарила ножем співмешканця матері
У Костополі між цивільним подружжям стався конфлікт в ході якого, 35-річний чоловік штовхав та намагався завдавати удару своїй 36-річній співмешканці.

За матір вступилася її 9-річна донька, учениця третього класу. Вона взяла ніж та вдарила в область грудної клітки чоловіку. Про цей інцидент повідомили поліцію лікарі швидкої допомоги. У чоловіка проникаюче ножове поранення, - пише РівнеOnline.

– Співмешканець бив матір, дівчинка нанесла йому ножове поранення, але вона не є суб’єктом злочину і навіть примусові заходи виховного характеру до неї застосовуватися не будуть. Кримінальне провадження у поточному місяці буде закрито за відсутністю складу злочину, – прокоментував заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк.

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Теги: Рівненщина
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