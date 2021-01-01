Волинський синоптик розповів, якої погоди чекати влітку

Володимир Деркач поділився прогнозом погоди на літні місяці.



Про це повідомляє районна газета



Червень



Його початок подарує помірне тепло та невеликі опади. Лише десь із середини першої декади місяця “проскочить” кілька по справжньому літніх днів. Друга десятиденка спершу трохи похолодить ночами. Але потім ситуація виправиться. Знову прийде тепло. Під кінець цього відрізку можливі дощі.



Третя декада також не встановить дійсно високих, притаманних літу, температур, інколи з неба накрапатиме.



Липень



Перший десятиденний відрізок липня, на жаль, виявиться теж не зовсім літнім – погожих днів мало, ймовірно дощитиме. Натомість середина місяця буде теплішою, проте не жаркою, можливі незначні опади. Не здивує спекою і третя декада.



Серпень



А от серпень у першій декаді розщедриться на чимало теплих і погожих днів. І навіть короткочасні опади не зіпсують загальну картину.



Другий відрізок місяця продовжить тенденцію тепла. Із невеликими перервами воно протримається майже до кінця декади.



Третя десятиденка ще тішитиме теплом, хоча уже помірним. Уночі відчуватимуться перші подихи осені, можливі незначні дощі. Попри те, що впродовж літа час від часу спостерігатиметься зниження температури, назвати його геть холодним не вбачаю підстав.

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